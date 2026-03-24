CFR Cluj a câștigat în ultima etapă împotriva celor de la Rapid, scor 1-0, astfel că a revenit pe locul patru, la doar trei puncte distanță de liderul Universitatea Cluj, după primele două etape din play-off.

Echipa din Gruia are un moral fantastic, chiar dacă și-a încheiat seria de 11 victorii la rând în prima etapă din play-off, scor 2-1 cu U Cluj. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul care a reușit să ducă CFR în play-off, a setat un obiectiv măreț.

Daniel Pancu: ”Pregătiți-vă să fim campioni”

Tehnicianul spune că le-a transmis celor din staff-ul său un mesaj de încurajare imediat după ce CFR Cluj a fost eliminată din Cupa României de Universitatea Craiova: ”Pregătiți-vă să fim campioni!”.

„Vom merge acum cu alt moral. Și dacă mi-a crescut foarte mult încrederea în echipă, asta s-a întâmplat după meciul de Cupă, de la Craiova, când am spus pentru prima dată staff-ului meu ’pregătiți-vă să fim campioni!’.

Acela a fost sentimentul meu, pentru că am văzut Universitatea Craiova, care era o sperietoare pentru toată lumea, cum era demoralizată după golul nostru egalizator, din minutul 90 al lui Cordea. De atunci, am setat acest obiectiv, titlul!”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

Universitatea Craiova rămâne principala favorită la titlu. U Cluj aproape și-a triplat șansele față de startul play-off-ului

Principala favorită pentru câștigarea titlului este văzută în continuare Universitatea Craiova (41,9%), care a învins la limită Dinamo (1-0) în ultima etapă și și-a recăpătat prima poziție în clasament.

Rapid (12,2%) și CFR Cluj (11,6%) păstrează și ele speranțe pentru cucerirea titlului, în timp ce Football Meets Data exclude practic deja două formații din lupta la titlu: FC Argeș (0,5%) și Dinamo (0,4%). "Câinii" sunt singurii cu două eșecuri în play-off și au ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Superliga.