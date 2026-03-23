La momentul instalării la CFR Cluj, Pancu a semnat un contract până la finalul sezonului. Înțelegerea se prelungește însă automat, în cazul în care echipa se califică în cupele europene.

Daniel Pancu vrea să antreneze în Turcia: "Aș merge și în liga a doua"

În ciuda unui parcurs impresionant la CFR Cluj, cu o medie 2,25 puncte pe meci, Daniel Pancu a lăsat în mai multe rânduri de înțeles că nu se vede în Gruia pe termen lung.

Pancu spune că și-ar dori să antreneze în Turcia și există deja anumite tatonări. Antrenorul ar fi dispus să meargă chiar și în liga a doua, unde salariile sunt foarte mari la cluburile care luptă pentru promovare.

"În Turcia îmi doresc să antrenez. Am contacte de ceva vreme și contacte bune. Ofertă nu am primit, dar mă reprezintă cineva. Plus și aici, cu domnul Giovanni. Sunt câteva persoane cu care ținem legătura.

Campionatul Turciei îmi place și sunt jucătorii de mare valoare, salarii foarte mari. Calitatea e foarte bună. Da, m-aș duce să antrenez și în liga a doua din Turcia. Salariile echipelor aflate la promovare sunt cum sunt la echipele de la noi care se bat la campionat", a spus Pancu, la Digisport.

Daniel Pancu a jucat în Turcia la Beșiktaș și Bursaspor. Ca antrenor, fostul atacant a lucrat doar în România.