Românul David Cosma Cristofor, 'mișcare' uriașă pentru viitorul său! Va colabora cu Giancarlo Fisichella. Reacția fostului mare pilot

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Alexandru Hațieganu
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David Cosma Cristofor și-a expus cariera, recent, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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  • Pilotul român David Cosma Cristofor, unul dintre cei mai valoroși piloți de Formula 4 din lume, a semnat, un acord de parteneriat cu Academia celebrului Giancarlo Fisichella, care îl va susține în dezvoltarea carierei sale, cu obiectivul de a deveni primul pilot român din Formula 1.

Aflat în Top 3 al celui mai competitiv campionat de Formula 4 din lume, românul David Cosma Cristofor (17 ani) continuă ascensiunea spectaculoasă care a atras atenția și interesul numelor mari din Formula 1. 

Giancarlo Fisichella, fost câștigător de Mari Premii în Formula1 și dublu învingător la Le Mans, co-fondator al Academiei ProRacing Motorsport se va implimplica în mod direct, în următorii ani, în susținerea și promovarea lui David.

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Această colaborare reprezintă o recunoaștere internațională a valorii și rezultatelor excepționale obținute de tânărul pilot român, care continuă să impresioneze prin constanță, maturitate și performanțe la cel mai înalt nivel. Pilotul român traversează cea mai bună perioadă a carierei sale și a reușit o performanță remarcabilă: cinci podiumuri în ultimele șase curse consecutive, rezultate care l-au propulsat în elita internațională a Formula 4. Academia ProRacing Motorsport oferă suport complet piloților prin programe de pregătire fizică, mentală, simulatoare și management de carieră.

Giancarlo Fisichella: "David e extrem de promițător"

„David este un pilot tânăr extrem de promițător, cu un viitor strălucit în față. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi și de-abia așteptăm să îi urmărim evoluția, atât pe pistă, cât și în afara ei. Bun venit la Pro Racing, David! Suntem nerăbdători să obținem succese mari împreună.”, a declarat Giancarlo Fisichella, una dintre figurile emblematice ale Formulei 1. Cu trei victorii în Marele Circ, 19 podiumuri, 4 pole-position-uri și peste 230 de starturi în Formula 1, italianul a concurat pentru echipe precum Renault, Benetton, Jordan, Force India și Ferrari. Ulterior, și-a consolidat statutul de legendă a motorsportului prin victoriile obținute în celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans.

“Este o onoare pentru mine să mă alătur Pro Racing și să colaborez cu profesioniști de un asemenea calibru, precum Marco Cioci și Giancarlo Fisichella. Este un pas uriaș în cariera mea și sunt extrem de motivat să muncesc din greu pentru a ne atinge toate obiectivele. Abia aștept să începem acest capitol!”, a menționat David Cosma Cristofor.

„Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David în familia Pro Racing. A demonstrat un talent deosebit și o determinare remarcabilă, și abia așteptăm să îi fim alături în următoarele etape ale carierei sale.”, precizează Marco Cioci, cofondatorul și CEO-ul ProRacing Motorsport Academy, o academie de performanță în motorsport pe care a înființat-o alături de fostul pilot de Formula 1, Giancarlo Fisichella.

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David Cosma Cristofor
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