La momentul redactării acestui articol, lider este Universitatea Cluj, cu 33 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova. Podiumul este completat de Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30), FC Argeș (28) și Dinamo București (26).

Victor Angelescu, dat pe spate de Daniel Pancu: „Foarte valoros”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre eșecul suferit de giuleșteni pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-1, primul din acest play-off.

Oficialul clubului din Giulești a avut însă și cuvinte de laudă pentru antrenorul ardelenilor, Daniel Pancu, fost rapidist atât ca jucător, cât și ca tehnician.

„Pancu a fost antrenorul nostru, știm ce mentalitate are. E un antrenor foarte bun și știm acest lucru. Are 12 victorii din 13 meciuri. A făcut lucruri senzaționale, e un fel de minune că au ajuns în play-off. Este un antrenor foarte valoros, dar și noi avem un antrenor foarte bun”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

„Față de ultimele meciuri, după minutul 15 ne-a lipsit agresivitatea. S-a jucat mult pe tranziții și era ciudat, pentru că noi valorificam tranzițiile până acum. Ei le-au gestionat mai bine și au fost mai buni la fazele fixe”, a spus oficialul Rapidului.

După pauza competițională, Rapid va avea un meci extrem de important chiar cu liderul Universitatea Cluj. Partida se va disputa pe stadionul din Giulești, duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.