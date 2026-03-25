”U” Cluj se află pe primul loc în clasament cu 33 de puncte, Universitatea Craiova ocupă locul secund cu același număr de puncte, iar podiumul este completat de Rapid cu 31 de puncte.

CFR Cluj, care a obținut o accedere miraculoasă în play-off, e pe locul 4 cu 30 de puncte, în timp ce FC Argeș se situează pe locul 5 cu 28 de puncte, iar Dinamo e ultima cu 26.

Victor Angelescu laudă un antrenor din Superliga: ”A făcut minuni”

Victor Angelescu, acționarul minoritar din Grant, a vorbit la superlativ despre Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj. În ultima etapă Rapid a fost învinsă de ardeleni, scor 0-1, în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”.

”Pancu a fost antrenorul nostru, ştim ce mentalitate are. E un antrenor foarte bun şi ştim acest lucru, are 12 victorii din 13 meciuri. A făcut lucruri senzaţionale, e un fel de minune că au ajuns în play-off. E un antrenor foarte valoros, dar şi noi avem un antrenor foarte bun.

Noi, faţă de ultimele meciuri, după minutul 15 ne-a lipsit agresivitatea. S-a jucat mult pe tranziţii şi era ciudat, că noi valorificam tranziţiile până acum. Ei le-au gestionat mai bine şi au fost mai buni la fazele fixe”, a spus Angelescu la televiziunea Prima Sport.

Pentru Rapid urmează meciul cu "U" Cluj de duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30, în etapa a treia din play-off-ul Superligii României.