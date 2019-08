N-a mai ajuns la FCSB si are sanse mici sa se mai transfere! Ghinion pentru De Nooijer: fundasul a ajuns la bisturiu! Ce a patit

Fundasul olandez Bradley de Nooijer (21 de ani), dorit cu insistenta de FCSB in ultima perioada, a ajuns "la cutit".

Bradley de Nooijer (21 de ani), fundasul olandez al Viitorului, a suferit o operatie, anunta clubul lui Gica Hagi. Aparatorul dorit cu insistenta de FCSB in ultima perioada a suferit de pe urma unei apendicite si a ajuns pe masa de operatie. El se afla acum in recuperare, iar Viitorul noteaza ca acesta isi va relua activitatea "cat de curand".

De Nooijer a acuzat probleme medicale la finalul meciului cu Sepsi OSK, incheiat 2-2, iar in urma investigatiilor i s-a descoperit o apendicita acuta. El a fost supus unei interventii chirurgicale laparoscopic.

De Nooijer spera la un transfer

Bradley de Nooijer a fost dorit cu insistenta de FCSB, insa a refuzat mutarea. El a transmis ca isi doreste o mutare in strainatate. Acum, olandezul ar putea avea dificultati in a prinde un transfer, avand in vedere ca are nevoie de o perioada de pauza.