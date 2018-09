Capitolul la care CFR o domina clar pe FCSB! Salarii uriase platite de campioana en-titre si diferenta de 30.000 lunar intre cei mai bine platiti jucatori

CFR Cluj si FCSB se dueleaza duminica, de la 21:00. Campioana en-titre se afla in urmarirea vicecampioanei din sezonul trecut.

CFR Cluj e in urma FCSB-ului in clasament, dar cu mult inainte in topul salariilor! Campioana en-titre este formatia din Romania care plateste cele mai mari salarii. In plus, cel mai bine platit fotbalist din Gruia incaseaza cu 30.000 de euro pe luna mai mult decat cel mai bine remunerat de la FCSB!

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, cel mai bine platit jucator de la FCSB, Raul Rusescu, nu intra nici macar in top 5 cei mai bine platiti de la CFR!

Clasamentul salariilor la CFR

1. Julio Baptista - 50.000 euro lunar

2. Jesus Collado - 30.000 euro lunar

Mate Males - 30.000 euro lunar

4. Emmanuel Culio - 25.000 euro

Ciprian Deac - 25.000 euro

Paulo Vinicius - 25.000 euro

7. Billel Omrani - 20.000 euro

Alex Ionita - 20.000 euro

Damian Djokovic - 20.000 euro

Mario Camora - 20.000 euro

George Tucudean - 20.000 euro

Clasamentul salariilor la FCSB

1. Raul Rusescu - 20.000 euro lunar

2. Harlem Gnohere - 15.000 euro lunar

Mihai Pintilii - 15.000 euro lunar

Filipe Teixeira - 15.000 euro

Marko Momcilovic - 15.000 euro

Cristi Balgradean - 15.000 euro

Alexandru Stan - 15.000 euro

8. Olimpiu Morutan - 14.000 euro

9. Dennis Man - 12.500 euro

Florinel Coman - 12.500 euro

Florin Tanase - 12.500 euro