Lovitura de 1.2 milioane euro data de Becali in instanta! Patronul FCSB a castigat un proces dupa cativa ani de judecata

Gigi Becali a castigat un proces cu ANAF-ul in instanta.

Becali a reusit sa ii convinga pe judecatori sa ii stearga o datorie de 1.2 milioane de euro. El a castigat procesul in care se judeca cu ANAF, in urma unor tranzactii efectuate in urma cu 9 ani.

Potrivit publicatiei Cancan, ANAF l-a pus pe Gigi Becali in 2009 pe lista romanilor care au facut tranzactii imobiliare fara sa plateasca TVA. La acel moment, Becali a fost consemnat ca avand 53 de astfel de cazuri pe numele sau, din care a castigat 53 de milioane de euro. Pentru 13 dintre ele a fost obligat sa achite retroactiv TVA-ul.

Sursa citata scrie ca in 2016 datoria lui Becali ajunsese la 9.6 milioane lei, adica aproximativ 2 milioane euro.

Becali a facut contestatie in instanta si, recent, judecatorii i-au dat dreptate.

Magistratii au obligat ANAF sa ii stearga lui Becali o parte din datorie - circa 1.2 milioane euro.

Astfel, patronul FCSB mai are de achitat 800.000 euro.