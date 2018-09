Transferul de 120 de milioane de euro FORTAT de Ronaldo! Anuntul momentului in Europa: "Pleaca in ianuarie!"

Venirea lui Cristiano Ronaldo la Juventus pare ca l-a scos din schema pe Dybala.



Tanarul argentinian era pana nu de mult vedeta echipei, insa o data cu venirea lui Ronaldo si-a pierdut acest statut. Si pare ca si-a pierdut si locul in echipa tinand cont ca a jucat doar 10 minute in ultimele doua etape.

Allegri prefera sa joace cu Mandzukic si Bernadeschi alaturi de Cristiano Ronaldo, motiv pentru care este criticat Maurizio Zamparini, patronul lui Palermo. Zamparini este omul care l-a lansat pe Dybala in fotbalul mare: argentinianul a jucat la echipa sa in perioada 2012-2015.

"E pe banca din cauza lui Allegri. Allegri ar trebui sa vina la Palermo si sa incerce sa castige campionatul. De fiecare data cand vad ca Dybala este lasat in afara echipei imi vine sa plang. In urma cu doi ani i-am dat un mesaj si i-am spus sa se transfere in Spania, nu in Italia. Va pleca de la Juventus pentru ca Juventus vrea sa obtina 120 de milioane de euro. Are oferte din Spania si Anglia, dar cred ca va alege Spania", a declarat Zamparini pentru RMC Sport.

Potrivit Mirror, Manchester United a pregatit cele 120 de milioane de euro, exact suma indicata de Zamparini in interviu. Pe lista pretendentilor pentru semnatura lui Dybala se mai afla si gigantii din Spania, Real si Barcelona.