Lista formidabila a fotbalistilor intrati in ultimul an de contract! Cum se poate construi un prim 11 de cateva sute de milioane de euro fara vreo suma de transfer

Se anunta o vara foarte interesanta, dupa ce in perioada de transferuri recent incheiata s-au efectuat mai putine transferuri impresionante decat s-ar fi asteptat microbistii.

Fotbalisti importanti din Premier League, La Liga si Serie A raman liberi de contract daca nu-si prelungesc contractele in cel mai scurt timp.



LISTA FOTBALISTILOR CARE AU INTRAT IN ULTIMUL AN DE CONTRACT

Portari



Alphonse Areola - Portar - PSG

David De Gea - Portar - United

Fundasi



Toby Alderweireld - Fundas - Tottenham

Gary Cahill - Fundas - Chelsea

Matteo Darmian - Fundas - United

Diego Godin - Fundas - Atletico Madrid

Phil Jones - Fundas - United

Vincent Kompany - Fundas - Man. City

Felipe Luis - Fundas - Atletico Madrid

David Luiz - Fundas - Chelsea

Eliaquim Mangala - Fundas - Man. City

Nacho Monreal - Fundas - Arsenal

Antonio Valencia - Fundas - United

Jan Vertonghen - Fundas - Tottenham

Luke Shaw - Fundas - United

Chris Smalling - Fundas - United

Mijlocasi

Mousa Dembele - Mijlocas - Tottenham

Cesc Fabregas - Mijlocas - Chelsea

Ander Herrera - Mijlocas - United

Hector Herrera - Mijlocas - FC Porto

Juan Mata - Mijlocas - United

James Milner - Mijlocas - Liverpool

Andreas Pereira - Mjlocas - United

Adrien Rabiot - Mijlocas - PSG

Aaron Ramsey - Mijlocas - Arsenal

Arjen Robben - Mijlocas - Bayern

Atacanti



Olivier Giroud - Atacant - Chelsea

Anthony Martial - Atacant - United

Daniel Sturridge - Atacant - Liverpool

Danny Welbeck - Atacant - Arsenal

Mario Balotelli - Atacant - Nice

Angel Di Maria - Atacant - PSG

Munir El Haddadi - Atacant - FC Barcelona

Tottenham pare sa fie echipa cea mai afectata. Formatia antrenata de Mauricio Pochetino risca sa-si piarda oamenii cei mai importanti din defensiva. Si la United situatia este complicata, avand in vedere ca nu mai putin de 10 oameni sunt pe picior de plecare. Printre acestia se numara De Gea, Mata si Martial, fotbalisti pentru care s-au platit sume consistente.

Fara doar si poate, conducatorii de pe Camp Nou nu vor sta degeaba in lunile urmatoare. Barcelona si-au manifestat interesul pentru Rabiot si Di Maria, dar nu este exclus sa-si doreasca si un fundas.