Manchester City a devenit sursa de profit pentru seici! Al patrulea an la rand in care campioana din Premier League este pe plus! Cati bani a incasat in ultimul an

Campioana en titre a Angliei, Manchester City, a inregistrat venituri record, de 500,5 milioane lire sterline (561,9 milioane euro) in sezonul trecut, cu 5,4% mai mai mai decat in campania anterioara, a anuntat clubul aflat in proprietatea seicului Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Clubul din Manchester a realizat, totodată, un profit de 10,4 milioane lire sterline (11,7 milioane euro), terminand astfel pe "verde" pentru al patrulea sezon consecutiv.

City a devenit astfel al doilea club din fotbalul englez care depaseste bariera de 500 milioane de lire sterline, dupa rivalii de la Manchester United, care au obtinut venituri de 581 milioane lire sterline (651 milioane euro).



"Avem alte obiective pe care putem sa le atinge. Nu exista nicio indoiala ca asteptam cu nerabdare provocarile noului sezon si pe cele care vor urma, cu acelasi angajament si hotarare ca in ultimele zece sezoane", a declarat presedintele lui Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, care a sarbătorit recent zece ani de preluare a clubului de catre miliardarul arab.

Inainte de a intra sub patronajul seicului Mansour, in 2008, cifra de afaceri a clubului Manchester City a fost de numai 87 milioane de lire sterline, la sfarsitul sezonului 2007-2008. Clubul a inregistrat pierderi uriase, de peste 584 milioane de lire sterline, in primii sase ani de la preluarea sa, deoarece proprietarii au lansat un val de investitii atat in jucatori, cat si in infrastructura.

De atunci, majorarea drepturilor de televizare, a aportului sponsorilor, precum si participarea regulata la Liga Campionilor au permis clubului sa se situeze printre gigantii fotbalului european, din punct de vedere economic. La nivelul veniturilor, Manchester City este devansata in prezent doar de patru grupari, Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid si Bayern Munchen, conform Deloitte.