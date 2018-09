Atacul letal al Braziliei, format dintr-un jucator care a vopsit borduri si unul care a vandut inghetata pe strada! Povestea lui Richarlison

Richarlison, atacant in varsta de 21 de ani achizitionat de Everton cu 40 de milioane de euro in aceasta vara, a debutat la nationala Braziliei. El a marcat o dubla.

Atacantul Richarlison (21 de ani) a debutat in nationala Braziliei, marcand primele sale goluri. El a punctat de doua ori pe stadionul din Maryland, in partida amicala contra El Salvadorului.

Richarlison, fotbalist cumparat de Everton in aceasta vara cu 40 de milioane de euro de la Watford, care a punctat de 3 ori in 3 partide de Premier League pentru formatia de pe Merseyside, si-a spus povestea intr-un interviu acordat cotidianului AS.

Varful sudamerican a povestit ca in adolescenta a vandut bomboane si inghetata pentru a-si putea ajuta parintii.

"Am locuit cu unchiul meu, pentru ca el statea mai aproape de terenul de antrenament si nu aveam bani pentru autobuz. Vindeam bomboane si inghetata pe strazi, iar alteori lucram la camp pentru a-mi ajuta parintii.

A trebuit sa fac acest sacrificiu pentru a-mi putea indeplini visul, acela de a deveni fotbalist. Am invatat sa am rabdare si sa perseverez, am invatat sa cred", a spus Richarlison.

"Nu am degete pentru a putea numara cluburile care m-au refuzat. Dar nu am renuntat. Am fost pe punctul de a o face, dar am continuat sa cred. Mi-am dat ultimii bani pentru un drum la Belo Horizonte si am reusit pana la urma sa impresionez la un trial. Daca nu reuseam, nu aveam bani de intoarcere. Erau 600 de kilometri pana acasa", a mai spus el.



Richarlison a jucat la juniori la Real Noroeste si America Mineiro.

La seniori, el a trecut pe la America Mineiro, Fluminense, Watford si Everton (prezent).