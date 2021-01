Capat de linie pentru Bus la FCSB! Impresarul atacantului ii negociaza deja PLECAREA: la ce echipa poate ajunge in aceasta iarna

Sergiu Bus a fost tras pe linie moarta de Becali.

Atacantul de 28 de ani nu a reusit sa se impuna in echipa antrenata de Toni Petrea, antrenorul ros-albastrilor preferand in mai multe randuri sa joaca fara atacant clasic in conditiile in care Bus era apt de joc.

Astfel, potrivit Fanatik, Bogdan Apostu, impresarul jucatorului, poarta discutii in aceste zile cu Gigi Becali pentru a gasi cea mai buna varianta pentru fotbalist.

Conform sursei citate, atacantul care se afla in acest moment in perioada de recuperare dupa o accidentare suferita la finalul lui 2020 ar putea reveni chiar la echipa de la care s-a transferat la FCSB, Gaz Metan.

Astfel, Jorge Costa il doreste pe Bus la Medias chiar daca se pare ca accidentarea sa este mai grava decat se credea initial si ar putea lipsi chiar pana la mijlocul lunii februarie.

Exista un interes din partea antrenorului portughez pentru un transfer definitiv dar, avand in vedere salariul destul de mare pe care Bus il are la echipa lui Becali, este probabil ca cele doua parti sa se inteleaga in prima faza in vederea unui imprumut.

Astfel, in cazul in care s-ar concretiza aceasta mutare, Bus ar parasi echipa ros-albastra la numai 5 luni de cand era anuntat de Becali ca un fotbalist care ii lipsea echipei sale.

"Sergiu Bus e genul de atacant care mie imi place, nu am mai avut pana acum un asemenea jucator. Mobil, executie, da bine cu capul, viteza si forta. E un jucator care va intra bine in combinatie cu Man si cu Florinel Coman. A semnat pe 3 ani si va avea o clauza de 2 milioane de euro

Cu Sergiu Bus am facut direct pe trei ani, un contract. Nu are 22 de ani sa aiba emotii. L-am vazut statornic. L-am studiat si la declaratii sa vad daca e statornic si daca are pace in sufletul lui. Nu l-am vazut niciodata agitat, manios. L-am vazut luminos, bland, pace. Daca nu are caracter fotbalistul, e mai greu", spunea Becali pe 14 iulie 2020 la prezentarea lui Sergiu Bus.

In acest sezon de Liga 1 Bus a evoluat in 10 partide pentru FCSB si a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere o pasa decisiva.

In preliminariile Europa League nu a jucat decat un meci, contra armenilor de la Shirak.

In prezent, Sergiu Bus este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 800.000 de euro.