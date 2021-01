Suma cu care il ademenesc turcii pe Djokovic la echipa lui Petrescu! Pe ce perioada ar urma sa semneze croatul

Mijlocasul central al CFR-ului este dorit de Dan Petrescu la Kayserispor.

Jurnalistii turci anunta ca aceasta mutare este foarte aproape de a se realiza, urmand ca in cel mai scurt timp sa se faca si anuntul oficial.

De asemenea, conform Transfer Haber, fotbalistul de 30 de ani ar urma sa semneze un contract pana la finalul acestui sezon, urmand sa castige nu mai putin de 500.000 de euro in aceasta perioada.

Kayserispor'un yeni transferi Damjan Djokovic sezon sonuna kadar Kayserispor'dan 500 bin Euro kazanacak. pic.twitter.com/VJn382JsTI — TRANSFER HABER ???????? (@_TransferHaber_) January 8, 2021

Djokovic este unul dintre preferatii lui Dan Petrescu. In perioada petrecuta impreuna la CFR mijlocasul croat a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei care a castigat trei titluri consecutive in Liga 1 si s-a calificat de doua ori in grupele Europa League, sezonul trecut reusit chiar sa treaca in fazele eliminatorii.

Djokovic a venit la CFR in septembrie 2017 la cererea lui Dan Petrescu de la Rijeka din postura de jucator liber de contract.

In acest sezon a jucat deja 23 de meciuri pentru campioana Romaniei in toate competitiile.