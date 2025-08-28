FCSB nu mai este la fel de bună din punct de vedere defensiv ca în stagiunea trecută, iar unul dintre motivele din spatele acestei probleme ar putea fi absența lui Joyskim Dawa.

Când ar putea reveni Joyskim Dawa

Fundașul central s-a accidentat grav în luna martie a acestui an, după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, într-o convocarea la naționala Camerunului.

Dawa a revenit la antrenamentele „roș-albaștrilor” după o absență de aproape șase luni, dar va fi apt de joc abia în următoarele trei luni, conform AS.ro.

Pe lângă asta, FCSB se va putea folosi de el abia după cantonamentul din iarnă, pentru că cu siguranță nu vor dori să îl forțeze pe camerunez.