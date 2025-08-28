NEWS ALERT Când ar putea reveni Joyskim Dawa! Vestea pe care o așteaptă FCSB

Când ar putea reveni Joyskim Dawa! Vestea pe care o așteaptă FCSB
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joyskim Dawa a fost unul dintre oamenii de bază de la FCSB înainte de accidentarea suferită în martie.

Joyskim Dawa FCSB Superliga
FCSB nu mai este la fel de bună din punct de vedere defensiv ca în stagiunea trecută, iar unul dintre motivele din spatele acestei probleme ar putea fi absența lui Joyskim Dawa.

Când ar putea reveni Joyskim Dawa

Fundașul central s-a accidentat grav în luna martie a acestui an, după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, într-o convocarea la naționala Camerunului.

Dawa a revenit la antrenamentele „roș-albaștrilor” după o absență de aproape șase luni, dar va fi apt de joc abia în următoarele trei luni, conform AS.ro.

Pe lângă asta, FCSB se va putea folosi de el abia după cantonamentul din iarnă, pentru că cu siguranță nu vor dori să îl forțeze pe camerunez.

Fundașul central are 133 de meciuri în tricoul FCSB-ului, unde a reușit să înscrie 12 goluri și a oferit două pase decisive.

3 milioane de euro este cota lui Joyskim Dawa, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

