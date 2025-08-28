Sfat total neașteptat de la Daniel Pancu: „Să plece acum de la FCSB. Este păcat”

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21, care a lucrat alături de Tavi Popescu, l-a sfătuit pe jucătorul de 22 de ani să o părăsească pe FCSB.

Prestația cenușie din duelul cu FC Argeș din campionat nu a fost trecută cu vederea de Gigi Becali, chiar dacă aripa stânga a jucat doar 21 de minute.

„Eu l-aş sfătui să plece acum. E discontinuu în evoluţii, în minutele jucate. Titular, apoi rezervă, schimbat la pauză, alteori nu intră deloc. E foarte greu.

Chiar mă gândeam la el, cum mă mai gândesc la jucători. Îi mai sun din când în când, să văd ce mai fac. La el mă gândeam ieri sau alaltăieri. Dacă aş fi fost în locul lui, aş fi încercat să plec, de exemplu, în iarnă.

E discontinuu de un an. La echipa naţională nu am avut probleme cu el. Comparativ, e o diferenţă mare între el şi Thiam. E un jucător de forţă, tehnic, rapid, dar e întrerupt în efort. Ar fi normal ca Tavi să plece, e păcat. E în continuare un jucător tânăr, are trei turnee finale cu naţionala de tineret. E într-un mediu în care e blocat.

Au fost şi accidentări. Ultimul an a fost greu pentru el. Dacă nu îşi găseşte un mediu în care să fie folosit constant, va fi din ce în ce mai greu. Mai sunt şi alţi jucători firavi, dar el compensează mult prin calitatea foarte mare pe care o are, modul în care se descurcă în spaţii mici.

Are şi o finalizare bună, dar ajunge prea rar în acea poziţie. E un jucător mai util ca al doilea atacant. E clar că nu mai poate creşte fizic, probabil că şi lucrează în sala de forţă, se implică la antrenamente, asta e construcţia lui. În schimb, postul i-l văd undeva mai aproape de un vârf foarte puternic, cu multă libertate, deşi nu prea se duce în partea dreaptă”, a declarat Daniel Pancu, potrivit GSP.

