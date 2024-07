Deși a dominat partida și a avut ocazii mari de a marca, în special în repriza secundă, FCSB a înregistrat doar o remiză în Ghencea. Maccabi Tel Aviv a deschis scorul în minutul 71, prin nou-intratul Dan Biton, însă campioana României a egalat după doar cinci minute prin Joyskim Dawa.

Reacția lui Joyskim Dawa după FCSB - Maccabi Tel Aviv 1-1

Au urmat alte câteva ocazii importante ale lui FCSB, în special una a lui Alexandru Musi în minutul 90+6, însă partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar totul se va decide în returul de la Budapesta.

Joyskim Dawa, autorul golului, a dat vina pe ghinion după meci și a susținut că FCSB ar fi meritat să câștige. Fundașul este însă încrezător că va obține calificarea după returul din Ungaria.

"A fost un test important pentru noi. Am avut multe ocazii de a marca, dar am avut în față un adversar bun, căruia îi place să aibă mingea, la fel ca noi. Au jucat bine în prima repriză, însă noi am stat foarte bine din punct de vedere tactic.

Eu consider că am făcut un meci foarte, foarte bun. Acum, să vedem returul. La retur va fi un test mare pentru noi. Azi meritam să câștigăm. Am avut prea multe, prea multe ocazii azi!

Sunt foarte mulțumit de cum s-a prezentat azi echipa. Mă bucur că meciul retur e în Ungaria, știu că sunt mulți români acolo, iar Steaua (n.r - FCSB) are fani în toată lumea. Sunt sută la sută convins că vor merge acolo și ne vor susține. Le mulțumesc și suporterilor care au venit azi", a spus Joyskim Dawa, pentru PRO TV.

Returul dintre Maccabi Tel Aviv și FCSB se joacă miercuri, 31 iulie, de la ora 21:00, pe Boszik Arena din Budapesta.