FCSB - Aberdeen, de la 21:30 (Pro TV & VOYO). Care e cel mai pariat scor? Analiza lui Dan Chilom + cota FCSB-ului la calificare + echipe probabile

FCSB - Aberdeen, de la 21:30 (Pro TV VOYO). Care e cel mai pariat scor? Analiza lui Dan Chilom + cota FCSB-ului la calificare + echipe probabile Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Aberdeen, de la 21:30, în direct pe Pro TV și VOYO.

TAGS:
FCSBAberdeenEuropa Leaguecote calificareanaliza pariuriPariuriCel mai pariat scor
Din articol

de Dan Chilom

FCSB - Aberdeen, de la 21:30 (Pro TV & VOYO). Care e cel mai pariat scor? Analiza lui Dan Chilom + cota FCSB-ului la calificare + echipe probabile

Campionana României primește vizita lui Aberdeen, echipă care a câștigat Cupa Scoției pentru a juca în Europa League. În tur, la Aberdeen, scorul a fost 2-2, după ce FCSB a condus cu 2-0. Un moment important a avut loc în minutul 39, atunci când Cisotti a fost eliminat, iar FCSB a evoluat în inferioritate numerică mai mult de 60 de minute. 

Bîrligea și Olaru au fost cei doi marcatori ai meciului din tur.

FCSB - Aberdeen | Echipe probabile

FCSB (sistem 1-4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic - Chiricheț, Șut - Miculescu, Tănase, Olaru- Bîrligea

Aberdeen (sistem 1- 4-2-3-1): Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Devlin - Shinnie, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi

Pentru FCSB revin în “primul 11” Radunovic și Ngezana, jucători care nu au primit viză de United Kindom, și nu au putut evolua în tur. 

FCSB este favorită la victorie, cu o cotă de 1.71, în creștere. 

Aberdeen are o cotă de 4.05, în scădere. 

Egalul este cotat cu 3.90

Cel mai pariat scor la acest meci este 1:1, și are o cotă de 7.00. 

FCSB se califică - 1.42 

Aberdeen se califică - 2.82

În procente, FCSB are 58% șanse la calificare, iar Aberdeen 42%. 

Espen Eskas din Norvegia va conduce meciul, arbitru care lasă jocul destul de liber, acordând în medie 3,43 cartonașe galbene pe meci, și 0,12 roșii. 

Pentru ca meciul să intre în prelungiri, regăsim o cotă 3.90

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
Un nepalez care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Bluff de maestru! Gigi Becali a povestit cum și-a v&acirc;ndut starul pe 10 milioane de euro: Am zis la mișto
Bluff de maestru! Gigi Becali a povestit cum și-a vândut starul pe 10 milioane de euro: "Am zis la mișto"
Chivu a făcut spectacol la debutul pe banca lui Inter, dar și-a recunoscut greșeala: L-am pus &icirc;ntr-o situație dificilă
Chivu a făcut spectacol la debutul pe banca lui Inter, dar și-a recunoscut greșeala: "L-am pus într-o situație dificilă"
S-a săturat să-și aștepte r&acirc;ndul! Fostul favorit al lui Gigi Becali vrea să plece acum de la FCSB
S-a săturat să-și aștepte rândul! Fostul favorit al lui Gigi Becali vrea să plece acum de la FCSB
Haaland &icirc;și schimbă numele: explicația unei decizii ciudate
Haaland își schimbă numele: explicația unei decizii ciudate
United, de r&acirc;sul curcilor: rezultat tragic, &icirc;n Cupa Ligii, după un meci demențial!
United, de râsul curcilor: rezultat tragic, în Cupa Ligii, după un meci demențial!
Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)
Rangers, umilință fără margini: știm toate cele 36 de cluburi din UEFA Champions League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți (azi, 19:00)
Liverpool, ofertă-mamut: clubul pune pe masă 150.000.000!
Liverpool, ofertă-mamut: clubul pune pe masă 150.000.000!
ULTIMELE STIRI
De la ce oră joacă Sorana C&icirc;rstea și Jaqueline Cristian, &icirc;n turul doi al Openului American
De la ce oră joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în turul doi al Openului American
FCSB - Aberdeen, &icirc;n direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! &bdquo;Roș-albaștrii&rdquo; țintesc calificarea &icirc;n Europa League
FCSB - Aberdeen, în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30! „Roș-albaștrii” țintesc calificarea în Europa League
Cele patru dileme ale lui Mircea Lucescu, care &icirc;i pot c&acirc;știga meciuri sau &icirc;i pot pierde calificarea la Mondial
Cele patru dileme ale lui Mircea Lucescu, care îi pot câștiga meciuri sau îi pot pierde calificarea la Mondial
FCSB - Aberdeen, de la 21:30, pe Pro TV și VOYO
FCSB - Aberdeen, de la 21:30, pe Pro TV și VOYO
FCSB - Aberdeen, LIVE ONLINE pe VOYO joi de la 21:30! Calificarea roș-albaștrilor se joacă pe Arena Națională
FCSB - Aberdeen, LIVE ONLINE pe VOYO joi de la 21:30! Calificarea roș-albaștrilor se joacă pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Hagi &bdquo;fierbe&ldquo;: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Hagi „fierbe“: Farul, eliminare după o gafă monumentală

Denis Alibec, despre viciul care l-a costat mii de euro: &bdquo;Acolo &icirc;mi găseam liniștea&rdquo;

Denis Alibec, despre viciul care l-a costat mii de euro: „Acolo îmi găseam liniștea”

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Reghecampf, pus la zid după primul lui meci la Al-Hilal: verdictul arabilor

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat &rdquo;roșu&rdquo; &icirc;n prima manșă cu Aberdeen

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat ”roșu” în prima manșă cu Aberdeen

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato

CITESTE SI
Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat &icirc;ncă o majorare, la o companie de stat. Apar &icirc;nsă și ofertele bune

stirileprotv Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat încă o majorare, la o companie de stat. Apar însă și ofertele bune

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un asiatic care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

stirileprotv Un asiatic care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!