de Dan Chilom

FCSB - Aberdeen, de la 21:30 (Pro TV & VOYO). Care e cel mai pariat scor? Analiza lui Dan Chilom + cota FCSB-ului la calificare + echipe probabile

Campionana României primește vizita lui Aberdeen, echipă care a câștigat Cupa Scoției pentru a juca în Europa League. În tur, la Aberdeen, scorul a fost 2-2, după ce FCSB a condus cu 2-0. Un moment important a avut loc în minutul 39, atunci când Cisotti a fost eliminat, iar FCSB a evoluat în inferioritate numerică mai mult de 60 de minute.



Bîrligea și Olaru au fost cei doi marcatori ai meciului din tur.



FCSB - Aberdeen | Echipe probabile

• FCSB (sistem 1-4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic - Chiricheț, Șut - Miculescu, Tănase, Olaru- Bîrligea



• Aberdeen (sistem 1- 4-2-3-1): Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Devlin - Shinnie, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi

Pentru FCSB revin în “primul 11” Radunovic și Ngezana, jucători care nu au primit viză de United Kindom, și nu au putut evolua în tur.



FCSB este favorită la victorie, cu o cotă de 1.71, în creștere.



Aberdeen are o cotă de 4.05, în scădere.



Egalul este cotat cu 3.90

