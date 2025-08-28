Gigi Becali a făcut anunțul: „Face cam multe tâmpenii” Echipa de start în FCSB - Aberdeen (PRO TV și VOYO)

Alexandru Hațieganu
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Aberdeen.

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionat în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

  • Partida va putea fi vizionată și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali a anunțat echipa de start cu Aberdeen

Gigi Becali a vorbit despre duelul cu Aberdeen de joi seara și a dezvăluit care va fi echipa de start a FCSB-ului.

Patronul „roș-albaștrilor” a explicat că în apărare se va alege între Popescu și Graovac, dar a subliniat faptul că apărătorul român a comis multe gafe în ultima perioadă.

„Echipa e asta: Crețu, Ngezana, le-am zis să aleagă între Popescu și Graovac. Ăsta cam face multe tâmpenii (n.r. – Mihai Popescu), le-am zis să aleagă ei care vor și să mai fie și Radunovic.

La centru o să fie Șut și mi-au zis ei să aleg eu între Lixandru și Baba. Chiricheș am zis că îl mai las puțin să își revină în viteză, probabil e obosit, e în vârstă. Așa mi-au zis, să aleg, și le-am zis că îmi place mai mult Lixandru.

O să joace Șut cu Lixandru. Chiricheș nu mai câștigă dueluri, el căuta jocul, mingea, contactul, acum nu mai caută… fuge de fotbal. Eu văd și simt ce se întâmplă fără să dau explicații. Miculescu, Olaru, Tănase și Bîrligea în față”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

FCSB - Aberdeen, în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30

Meciul din Scoția s-a încheiat 2-2, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Darius Olaru pentru FCSB, în timp ce Aberdeen a înscris prin Dante Polvara și Ester Sokler.

FCSB vine după înfrângerea surprinzătoare din campionat cu FC Argeș, scor 0-2, și după turul cu Aberdeen, în care eliminarea lui Cisotti a fost decisivă în finalul partidei, când scoțienii au reușit să egaleze. Echipa bucureșteană se situează pe locul 13 în clasamentul Superligii după șapte etape cu doar cinci puncte.

De cealaltă parte, Aberdeen se află pe ultimul loc în campionat după primele două etape. Fără punct în acest start de sezon, aceștia au pierdut primele două dueluri cu cu Celtic și Hearts. Spre deosebire de FCSB, scoțienii nu au jucat în această etapă și s-au putut concentra pentru duelul de joi.

