Octavian Popescu (22 de ani), unul dintre cei mai talentați tineri jucători din lotul FCSB, este hotărât să părăsească echipa în această fereastră de transferuri, nemulțumit de situația sa actuală.



Deși este complet refăcut după accidentarea suferită, "Tavi" prinde tot mai puține minute în tricoul roș-albastru și consideră că are nevoie de un nou mediu pentru a-și relansa cariera. Potrivit informațiilor Iamsport, mijlocașul ofensiv le-a transmis deja celor din conducere că își dorește un transfer la o echipă care să-i garanteze un post de titular.



În acest debut de sezon, Popescu a fost folosit în nouă partide, însă doar în șase dintre acestea a început ca titular, reușind o singură pasă decisivă.



Criticile lui Becali au umplut paharul



Pe lângă statutul incert din echipă, un alt motiv important pentru decizia jucătorului îl reprezintă criticile constante venite din partea patronului Gigi Becali. Finanțatorul l-a "taxat" public pe Popescu în mai multe rânduri, iar unul dintre cele mai recente episoade a avut loc după înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-2.



"George Popescu… Am vorbit cu MM, a zis 'Băi, Gigi, trebuie să-l băgăm, că-l distrugem'. L-am băgat, să văd ce mai e cu el. A dormit îmbrăcat. Ăsta e joc de bărbați, nu de trichi-trichi, la circ, să facem circ, să gâdilăm mingea", a tunat atunci Gigi Becali.



Problema lui Octavian Popescu este și una de ordin tactic. Poziția sa preferată, cea de mijlocaș stânga, este supraaglomerată la FCSB. Gigi Becali insistă în acel post cu Juri Cisotti, în timp ce Dennis Politic, adus în vară pentru aproape un milion de euro, este o altă variantă importantă. Pe aceeași poziție pot evolua și căpitanul Florin Tănase sau tânărul Mihai Toma, folosit pentru regula U21.

