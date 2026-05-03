Zeljko Kopic a fost obligat să facă o schimbare, în minutul 49, după o accidentare gravă: Alberto Soro a fost scos pe targă de medici, iar în locul său a intrat Cristian Mihai.
Accidentare gravă în Universitatea Craiova - Dinamo
Soro a ajuns în această situație extrem de dureroasă, după ce a fost prins la mijloc într-un duel pentru minge între Mekvabishvili și Matei.
Imaginile cu impact puternic emoțional evidențiază că Alberto Soro a fost pierdut de Dinamo pentru finalul sezonului.
El a marcat patru goluri și a oferit tot atâtea pase decisive în stagiunea actuală, în Superligă, în 26 de apariții pentru „câini”.
Echipele de start
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Etim, Teles
- Rezerve: Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu
- Antrenor: Filipe Coelho
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore (cpt.), Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic