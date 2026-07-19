După un început bun de meci, Dinamo s-a văzut condusă în urma unui penalty transformat de Rodrigo Martins în finalul primei reprize. ”Câinii” au alergat după golul egalizator și au lovit de două ori bara porții lui Zima, dar fără succes.

În partea secundă, Dinamo a controlat jocul și a avut posesia, dar ocaziile periculoase au lipsit, astfel că Nuno Campos începe o înfrângere pe banca noii sale echipe.

Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant al ”câinilor”, a urmărit partida și a tras primele concluzii. Legenda din ”Ștefan cel Mare” nu crede că jucătorii s-au obișnuit cu noul sistem impus de antrenorul portughez, 4-4-2.

Ionel Dănciulescu: ”Se vede absența jucătorilor care au plecat”

„A început bine și repriza a doua, cu o bară Armstrong, o situație bună de a marca... dar multe lucruri care nu au funcționat. Am înțeles schimbarea sistemului, dar jucătorii nu s-au adaptat. Cîrjan și Armstrong au jucat foarte mult la interior pentru a elibera fundașii laterali.

Jocul s-a mai animat când au intrat Tarbă și Karamoko, dar sistemul acesta încă nu funcționează pentru Dinamo. Probabil e nevoie de mai mult timp sau ca antrenorul să găsească mai multe soluții.

Se vede și absența jucătorilor care au plecat”, a spus Ionel Dănciulescu, la Digi Sport.

Pentru Dinamo urmează un meci ”de foc”, primul pe teren propriu în acest sezon, în compania campioanei Universitatea Craiova. În etapa a treia, ”roș-albii” se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.

De partea cealaltă, Petrolul se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, iar apoi va juca tot în deplasare cu Universitatea Craiova.