România a ratat din nou șansa de juca la un nou la Campionat Mondial, după ce a fost eliminată în semifinalele barajului de calificare.

Turcia s-a impus la Istanbul cu 1-0 grație unicului gol al partidei marcat de Kadioglu (53').

Dan Alexa cere o schimbare la echipa națională: „Trebuie să joace jucătorii cei mai în formă”

Fostul fotbalist cu șase meciuri la echipa națională a analizat situația „tricolorilor” și nu consideră că un schimb de generații ar fi soluția în acest moment.

Dan Alexa consideră că jucătorii precum Stanciu și Burcă ar trebui să facă un pas înapoi pentru următoarea campanie de calificare la Campionatul Mondial.

„Sigur va fi o schimbare la nivelul băncii tehnice, sunt convins de lucrul acesta. Cel mai vehiculat nume este al lui Gică Hagi, probabil și schimbul acesta de generații se face prin Hagi, pentru că este obișnuit să antreneze jucători tineri.

Mereu am fost împotriva acestui schimb de generații. Sunt jucători care, clar, peste doi ani sau în următoarea campanie a viitorului Campionat Mondial nu pot juca.

Este vorba de Stanciu, Burcă, mi-e greu să cred, poate la EURO peste doi ani. Schimbul acesta de generații s-a mai încercat o dată cu Cosmin Contra. Cred că trebuie să joace jucătorii cei mai în formă, indiferent de vârstă, chiar dacă contează câți ani au.

Este timpul jucătorilor care au prins din nou minute în campania aceasta. Lucescu a încercat să bage niște jucători care să fie buni și în campania următoare. Cred că se va merge pe nucleul care a fost acum.

Aici a apărut Dragomir, care este o surpriză, în ultimele evoluții a făcut-o foarte bine. Este un Răzvan Marin, jucător cu experiență deja, este Drăgușin, care cred că va fi liderul naționalei, Rațiu, care joacă în Spania. În jurul acestor jucători se va construi viitoarea echipă națională”, a spus Dan Alexa, la Antena 1.

Ionuț Radu a spus tot ce avea pe suflet după Turcia - România 1-0

Portarul Ionuţ Radu a declarat, joi seară, că naţionala României trebuie să o ia de la capăt şi eşecul din meciul cu Turcia să fie transformat în motivaţie pentru următoarea campanie de calificare la un turneu final.

“Nu a fost să fie. Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, Am încercat să fac tot posibilul sp vin, să pot ajuta echipa. Mereu vin cu sufletul deschis, să dau totul, ca fiecare băiat. Nu s-a putut în seara asta, dar trebuie să mergem înainte cu capul sus şi cu toată încrederea înainte. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie“, a declarat Ionuţ Radu la Digisport.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical marți cu Slovacia, în deplasare.