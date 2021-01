Ce LOVITURA ar fi! Atacantul cu peste 60 de goluri in Liga 1 care se propune la Rapid! "Nu am oferta, dar sunt deschis. Mi-as dori sa joc acolo!"

Rapid este pe locul 3 in Liga 2 si trage tare pentru a promova in primul esalon.

Giulestenii au transferat deja cinci jucatori in aceasta iarna, insa primesc o propunere neasteptata din partea celui mai bun marcator strain din Liga 1.

Eric de Oliveira detine acest record in Romania, cu 66 de goluri, iar recent s-a despartit de Voluntari.

Brazilianul spune ca intotdeauna si-a dorit sa joace pentru Rapid, insa pana acum nu a primit nicio oferta:

"Rapidstii au fost cei care niciodata nu m-au uitat. Cand a aparut prima ocazie, prima vorba sa am o oferta pentru a deveni rapidist, adica sa joc pentru Rapid, o galerie care mi-a placut intotdeauna. Am spus mereu ca e una din echipele la care mi-as dori sa joc. Nu am nicio oferta, nu am avut nicio convorbire cu nimeni de la Rapid. Dar eu intotdeauna sunt deschis pentru asa ceva important asa, ca eu cred ca mai am de demonstrat", a spus Eric pentru Telekom Sport.

Intrebat daca ar avea vreo problema sa joace in Liga 2, Eric nu a stat pe ganduri: "Nu. Nicio problema!"

Rapid a facut deja cinci transferuri in aceasta iarna. Ernest Emmanuel, Bogdan Barbu, Tavi Ursu, Alexandru Ionita si Ivica Zunic sunt fotbalistii care au semnat cu giulestenii.