BREAKING NEWS | Oferta URIASA pentru Denis Alibec! Ce club SPARGE PUSCULITA pentru a-l aduce pe atacantul Astrei

Denis Alibec ar putea sa o paraseasca pe Astra Giurgiu.

Atacantul Astrei este dorit de o formatie din Arabia Saudita. Damac FC ofera in schimbul lui Alibec 2 milioane de euro, insa patronul Astrei nu este multumit de aceasta oferta.

Potrivit celor de la fanatik, Ioan Niculae isi doreste in schimbul lui Alibec 3 milioane de euro.

Oferta era una foarte avantajoasa si pentru atacant, fiind ademenit in Arabia Saudita cu un salariu de 30.000 de euro pe luna, la care se adaugau mai multe bonusuri. Contractul ar urma sa fie pe doi ani si jumatate.

Negocierile ar putea continua si oficialii celor de la Astra asteapta ca arabii sa pluseze.

Damac este pe ultima pozitie in campionatul Arabiei Saudite si echipa face eforturi sa se salveze de la retrogadare.

Denis Alibec (29 de ani) este cotat la 1.5 milioane de euro, conform transfermarkt.

Denis Alibec: "Visul meu este sa joc in Spania"

Denis Alibec declara in urma cu cateva zile ca nu isi face planuri pentru un eventual transfer, insa visul lui este sa joace in Spania:

"Sper sa fiu sanatos si sa continui cum am terminat anul 2019. Speram sa luam campionatul. Ar fi o surpriza sa ia Astra campionatul. La inceput, nu ne dadea nimeni nicio sansa. Suntem o familie aici la Astra si ne putem bate la campionat. CFR e favorita la titlu. Sunt la Astra, nu imi mai fac planuri, n-are rost. Luam viata pas cu pas, o sa vad unde o sa fiu mai incolo. Nu am un campionat preferat, unde o fi. Nu vreau doar America, sunt multe tari unde as vrea sa joc. Visul meu e sa joc in Spania, nu in America. N-are ce sa ma sfatuiasca Mitrita, e mai mic decat mine! Doar mi-a zis cum e acolo, se simte foarte bine la echipa unde a ajuns", spunea Alibec in urma cu cateva zile.