URMEAZA TRANSFERUL BOMBA al lui Alibec? Semnul ca vin MILIOANELE pentru atacantul dat afara de Becali! Ce transfer poate prinde

Alibec o poate parasi pe Astra.

Dupa ce s-a vorbit ca exista interes pentru el si Budescu din partea CFR-ului, Alibec are parte de mai multe oferte in aceasta pauza de iarna.

Conform surselor sport.ro, atacantul Astrei este dorit insistent in prima liga turca, dar si seicii din Golf sunt interesati de serviciile lui. Totusi, fobalistul nu se grabeste si mai asteapta pentru a face cea mai buna alegere.

Intr-un interviu acordat recent, Denis Alibec a spus ca prefera Europa, iar visul sau e sa joace in Spania. El a mai evoluat in strainatate pentru Inter si Bologna (Itlaia) si Mechelen (Belgia).

Antrenorul Astrei, Bogdan Andone, a declarat ca nu stie nimic despre o oferta din partea CFR-ului pentru Budescu si Alibec, si e de parere ca daca cei doi vor pleca, o vor face cu siguranta in strainatate.

Astra se afla in cantonament in Antalya, unde a castigat primul meci din perioada de pregatire. Alibec si Dandea au marcat cate un gol, iar Fatai a reusit 2 goluri, fiind o solutie viabila in atac in eventualiatea unor plecari in aceasta iarna.