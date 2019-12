Doua dintr-o LOVITURA! Surpriza TOTALA unde ar putea ajunge Alibec si cat cere Astra! Niculae NU VREA sa coboare pretul

Forma excelenta din turul campionatului l-a readus pe Alibec in prim-plan.

Gazeta Sporturilor scrie ca atacantul de 28 de ani are doua oferte concrete din Statele Unite! Cea mai tentanta vine de la LA FC, cea de-a doua echipa din Los Angeles dupa Galaxy. Alibec mai e dorit si de FC Miami, echipa din afara MLS. Ioan Niculae, patronul Astrei, cere 3 milioane in schimbul lui Alibec. Atacantul a fost 'rascumparat' de la FCSB acum un an si jumatate cu 1 milion de euro.



In afara Romaniei, Alibec a mai jucat in Italia, pentru Inter si Bologna, precum si in Belgia, la Mechelen.