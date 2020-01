Planul URIAS al lui Alibec: "Visul meu este sa joc acolo!" In ce SUPER CAMPIONAT isi doreste atacantul sa faca pasul

Denis Alibec se pregateste de un nou inceput in cariera sa.

Alibec are parte de un sezon foarte bun in tricoul lui Astra si spera sa prinda un transfer dupa ce se va incheia actualul sezon. Atacantul spune ca ar fi o surpriza ca Astra sa ia campionatul, insa faptul ca au un lot extrem de unit ii poate ajuta sa se bata la titlu.

"Sper sa fiu sanatos si sa continui cum am terminat anul 2019. Speram sa luam campionatul. Ar fi o surpriza sa ia Astra campionatul. La inceput, nu ne dadea nimeni nicio sansa. Suntem o familie aici la Astra si ne putem bate la campionat. CFR e favorita la titlu. Sunt la Astra, nu imi mai fac planuri, n-are rost. Luam viata pas cu pas, o sa vad unde o sa fiu mai incolo. Nu am un campionat preferat, unde o fi. Nu vreau doar America, sunt multe tari unde as vrea sa joc. Visul meu e sa joc in Spania, nu in America. N-are ce sa ma sfatuiasca Mitrita, e mai mic decat mine! Doar mi-a zis cum e acolo, se simte foarte bine la echipa unde a ajuns", a spus Alibec.

Astra are 43 de puncte in Liga 1 si este la un singur punct distanta de liderul CFR Cluj. Denis Alibec este al doilea marcator in clasamentul golgheterilor, cu 9 goluri. Alibec a reusit in acest sezon si 6 pase decisive.

Primul meci pe care il va juca Astra in Liga 1, in 2020, va fi in deplasare la Dinamo, pe 1 februarie.