Florin Manea, gata de un nou transfer spectaculos: "Am ochi! Poate îl duc la Napoli"

Florin Manea explică de ce Radu Drăgușin nu a ajuns la Napoli sau Milan

Într-un interviu acordat în presa din Italia, Manea a explicat de ce Drăgușin a ales să semneze cu Tottenham, în ciuda faptului că de fundașul român de la Genoa erau interesate și cluburi precum Napoli sau AC Milan.

"De Laurentiis (n.r - președintele lui Napoli) voia să facă transferul, avea oferta pregătită, aproape egală cu celelalte, dar nu a fost vorba de bani. Dacă era vorba de bani, Drăgușin ar fi mers la Bayern, care a făcut cea mai bună ofertă. Așa a simțit Drăgușin, că e cel mai potrivit drum pentru el, chiar dacă Milan și Napoli erau și ele interesante.

Dacă Napoli l-ar fi transferat pe Drăgușin, ar fi fost o mare lovitură. El era singurul fundaș accesibil, care a demonstrat în Serie A. Nu puteai să găsești un alt fundaș de valoarea lui la un preț ca acesta", a spus Florin Manea, la Radio CRC.

Florin Manea vrea să dea lovitura cu Ianis Dobrescu

Ulterior, impresarul a vorbit despre un alt fotbalist pe care l-a transferat recent în Italia. Ianis Dobrescu, un atacant român în vârstă de 16 ani, a fost împrumutat de Genoa de la CSM Deva, iar Manea îi prevede un viitor frumos și speră că îl va putea transfera la Napoli.

"Dacă Drăgușin se va întoarce în Italia? Niciodată să nu spui niciodată, dar am adus acum un atacant (n.r - Ianis Dobrescu) la Genoa și sper să aibă același parcurs ca Drăgușin. Dacă face ce îi spun eu, în doi ani va ajunge în Serie A. Eu cred că am ochi pentru jucători. Poate îl voi duce la Napoli dacă va face treabă bună.

Domnul De Laurentiis mi-a lăsat o impresie bună, a fost foarte de treabă. Maradona e idolul meu și am Napoli în suflet. Sper ca în viitor să fac un transfer la Napoli", a mai spus Manea.

Florin Manea: "Ianis Dobrescu e fenomenal. Are un fizic de zici că e Cristiano Ronaldo"

Atacantul Ianis Dobrescu (16 ani) este considerat următorul mare talent al fotbalului românesc. Acesta a fost legitimat la CS Primavera Deva, a fost selecționat la echipa națională U15 și poate evolua ca atacant sau mijlocaș ofensiv. În 2022, s-a scris că el era monitorizat de scouterii lui Juventus, AC Milan, Borussia Dortmund și ai altor cluburi din Bundesliga.

"Nu mai am așa mulți jucători, am renunțat la majoritatea, pentru că aveam 85 de jucători, la un moment dat. Erau prea mulți. Acum am doar câțiva, îl am pe Radu Drăgușin, pe Mateus (n.r. - Mateus Barbosa Santos, extremă stânga braziliană), plus câțiva tineri, printre care Ianis Dobrescu, un băiat de 15 ani de la Deva.

E fenomenal, eu nu am văzut de 18 ani un copil așa bun. E atacant, lovește cu ambele picioare, nici nu știi dacă e dreptaci sau stângaci. E un copil foarte muncitor. Maică-sa e nutriționist, taică-su e fost fotbalist. Are un fizic la 15 ani, zici că e Cristiano Ronaldo. Îmi pun bazele în el. Mă duc cu el la Genoa, am o invitație, vor să îl vadă. Dar e în vizorul multor echipe, m-au sunat mulți pentru el. Se poate transfera când face 16 ani, deci mai avem un an la dispoziție să-i găsim cel mai bun club unde să crească. În rest, nimic foarte interesant, din păcate, fotbalul românesc e în cădere", spunea Florin Manea despre Ianis Dobrescu, în 2023, pentru Sport.ro.