ULTIMA ORA | Ieri spunea ca vrea sa il faca golgheter pe Alibec, astazi isi negociaza plecarea! Cu cine negociaza si ce salariu GIGANTIC cere Budescu pentru a uita de Astra

Constantin Budescu isi negociaza plecarea de la Astra.

Jucatorul celor de la Astra, Constantin Budescu, a declarat ieri, la plecarea in cantonament cu echipa ca nu se gandeste sa plece pana la vara. Obiectivul acestuia este sa ramana la Astra si sa il faca golgheter pe Denis Alibec, iar la vara sa plece impreuna.

Potrivit GSP, Budescu este dorit in Emiratele Arabe Unite, insa suma pe care acesta o cere pentru a pleca de la Astra este de un milion de euro pe sezon. In momentul in care s-a intors la Astra, Budescu a avut o discutie cu Ioan Niculae prin care au ajuns la un acord ca acesta ar putea pleca pentru suma de 300.000 de euro. In cazul in care Budescu se va intelege cu cei din Emiratele Arabe Unite, Ioan Niculae nu ii va bloca plecarea

"Am cel mai mare bagaj pentru ca mi-am cumparat un GYM-ready de ala. In rest nu am niciun gand. Nimic special, sa jucam la fel cum am terminat anul trecut, sa jucam bine, sa avem cat mai multe victorii si sa ne indeplinim obiectivul. Decoamdata ne gandim sa ramanem acolo, dupa care o sa inceapa play-off-ul si sa ne clasam in primele 3. Nu am discutat nimic in aceasta vacanta, m-au sunat niste oameni, dar am preferat sa imi vad de vacanta linistit.

Nu m-am gandit la nimic, o sa merg sa ma pregatesc in cantonament si o sa vedem ce se va intampla. Vreau sa il scot pe Denis golgheter, asta e obiectivul meu, sa plece si el de aici. Poate din vara ar putea pleca, acum suntem bine aici si daca ne indeplinim obiectivul, acela sa terminam in primele 3, poate pleca linistit. Nu m-am gandit sa plec cand am venit aici, am un contract valabil pe 2 ani, vedem dupa ce se va intampla", a declarat Constantin Budescu, ieri, la plecarea in cantonament cu Astra.