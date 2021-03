BREAKING NEWS! L-a convins pe Becali! Fotbalistul s-a inteles cu patronul si va continua la FCSB pana in 2023

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Valentin Cretu a pierdut locul de titular la FCSB, fiind inlocuit de Ovidiu Popescu in flancul drept al apararii.

Cu toate acestea, Gigi Becali a hotarat sa ii prelungeasca intelegerea fotbalistului de 32 de ani care a venit la FCSB in 2019 de la Gaz Metan Medias.

Potrivit Fanatik, finantatorul FCSB-ului i-ar fi propus un prelungire pana in 2023 a contractului, urmand ca fotbalistul sa aiba un salariu lunar de 12.000 de euro, iar Cretu ar fi acceptat aceasta oferta.

Au existat multe discutii in ultima perioada legate de faptul ca funasul dreapta nu ar mai fi dorit la echipa ros-albastra, in contextul in care Ovidiu Popescu a avut evolutii foarte bune in acest sezon pe acea pozitie.

Mai mult, in perioada de transferuri din iarna Gigi Becali l-a adus si pe Harut de la FC Botosani, fotbalist care poate de asemenea sa joace pe acel post.