Aguero, dorit de inca un nume mare al Europei! Ce super club vrea sa-l ademeneasca pe atacantul lui City pentru a forma un atac stelar

Dupa anuntul oficial al lui Manchester City prin care a anuntat ca Sergio Aguero va pleca liber de contract la finalul sezonului, mai multe cluburi mari si-au anuntat intetia de a-l transfera pe atacant in vara.

Ultima echipa care s-a interesat de fotbalist este PSG, care e nemultumita de Mauro Icardi si de randamentul acestuia, pe langa accidentarile dese pe care le-a suferit in ultimul an si jumatate.

Totusi, s-a zvonit ca atacantul argentinian are o intelegere verbaa cu Joan Laporta, noul conducator al Barcelonei, si ca va semna cu echipa catalana in vara, insa totul depinde de ce urmeaza sa decida Messi sa faca.

Singura problema pentru cluburile mari care s-au interesat de Aguero va ramane salariul si varsta jucatorului, ajuns la 32 de ani, care in prezent castiga 15 milioane de euro pe sezon la City, iar pretentiile pe care le are nu vor fi sub 10 milioane de euro pe sezon.

In actuala intrecere din Premier League, Aguero a reusit sa marcheze doar un gol in 8 partide, avand probleme mari cu accidentarile, care l-au tinut departe de primul 11 al lui City.