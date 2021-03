OPINIE | Gabriel Chirea, despre parcursul Romaniei U21 la Euro 2021: "10 lucruri constatate dupa meciurile cu Olanda, Ungaria si Germania"

Care au fost plusurile si minusurile participarii nationalei de tineret la Euro 2021.

1. Rezultatele sunt mult mai bune decat evolutiile. Am remizat cu Olanda si Germania, desi am fost dominati copios, iar nemti au ratat si un penalty, si am invins Ungaria greu, desi era clar o echipa mai slaba si adversarul avea un om eliminat. Cu cinci puncte intr-o grupa grea si cu sanse de calificare mentinute pana in ultima secunda a ultimului meci, lui Adi Mutu nu i se poate reprosa nimic din punct de vedere al rezultatelor si al implicarii jucatorilor, pentru ca ne-am depasit clar potentialul.

2. Am acumulat puncte, dar am ratat principalul obiectiv al reprezentativei de tineret la Euro 2021, adica sa confirme ca avem jucatori capabili sa faca in viitorul apropiat pasul catre nationala de seniori. Poate cu exceptia capitanului Marius Marin, care trebuie insa sa joace in Serie A pentru a deveni o certitudine pentru Radoi pe un post deficitar, ceilalti jucatori mai au de mancat multa mamaliga in Liga 1 ca sa poate deveni solutii la seniori. Jucatorii care s-a remarcat in Ungaria au ghinion. Matan va avea de gestionat distanta imensa de parcurs la fiecare convocare (Columbus, Ohio, SUA - Bucuresti > 8.262km), care i-a pus capac lui Mitrita, in timp ce Vlad, Ciobanu, Boboc, Morutan, Harut, Olaru sau Pascanu au nesansa ca au cel putin trei-patru fotbalisti mai buni pe postul lor, la nationala mare. Spre deosebire de Euro 2019, cand i-am castigat pe Radu, Nedelcearu, Rus, Stefan, Cicaldau, Man, Hagi, Coman si Puscas pentru seniori, aceasta editie e mai saraca, din acest punct de vedere.

3. Adrian Petre trece printr-o criza profunda de forma, pierzand aproape toate mingile avute in posesie si exasperand staff-ul tehnic si telespectatorii cu evolutia sa din meciul cu Germania si cu ratarile din partida cu Ungaria. Fara vlaga, fara sa ajute echipa deloc pe faza defensiva, fara sa puna presiune pe fundasii adversi, fara ocazii de poarta, cu putine momente in care a intrat in combinatii si cu un aparent blocaj mental, el a parut mult mai slab decat Ganea, care, la randul rau, a avut o evolutie mediocra la turneul final. In mod normal, selectionerul Mutu nu trebuia sa il cheme la lot, daca il urmarea atent la meciurile din Liga 1.

4. Un alt jucator, care nu avea ce cauta la Euro 2021, a fost Octavian Popescu (18 ani). Pustiul de la FCSB a prins lotul, desi nu a jucat nicio secunda in preliminarii, iar la turneul final a evoluat contra Ungariei (5 minute) si Germaniei (15 minute). Laudat peste masura pentru putinele meciuri jucate in competitiile interne si cotat deja la 10 milioane de euro de masina de marketing afiliata FCSB, el a aratat ca mai are ani lumina de munca pana sa ajunga la nivelul lui Man, Hagi, Coman sau Mihaila, jucatori care ar fi putut sa fie in locul sau in lotul Romaniei U21. Selectia la lotul de tineret si faptul ca a fost fortat in doua meciuri poate releva ca Gigi Becali are prieteni in cadrul FRF, care il mai ajuta, din cand in cand, sa mai puna niste zerouri pe sumele de transfer ale fotbalistilor "ros-albastri".

5. Dupa un debut modest la seniori, cu greseli si stangacii, 70 de meciuri la FCSB si 11 selectii la echipa nationala, efortul de a modela un portar prin munca si sudoare, in lipsa talentului nativ, a dat roade. Vlad a fost, daca nu cel mai bun om al Romaniei la Euro 2021, cel mai constant jucator roman. El si-a castigat locul in lotul echipei care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (21 iulie - 7 august), dar poate fi luat in considerare si pentru a treia pozitie de goalkeeper in lotul lui Radoi. Vlad nu va mai fi eligibil pentru selectii la nationala de tineret, intalnirea cu Germania fiind ultimul meci pentru selectionata U21.

6. Romania si Georgia vor organiza turneul final din 2023, urmand sa fie calificate automat la aceasta competitie din postura de gazde. Jucatorii eligibili pentru selectie, in cele aproximativ 10 meciuri amicale pe care le vom juca in urmatorii doi ani si la competitia propriu-zisa trebuie sa fie nascuti dupa data de 1 ianuarie 2000. Din lotul actual, vor putea fi convocati doar Radu Dragusin (Juventus), George Cimpanu (CSU Craiova) si Octavian Popescu (FCSB), urmand ca staff-ul tehnic sa refaca din temelii structura echipei. Alti jucatori eligibili sunt Valentin Mihaila (Parma), Catalin Cirjan (Arsenal U23), Vladimir Screciu (CSU Craiova), Alexandru Pantea (FCSB), Marco Ehmann (Dinamo), Claudiu Petrila (CFR Cluj, imprumutat la Sepsi), Ovidiu Perianu (FCSB), Louis Munteanu (Fiorentina), Cristian Dumitru (FCSB, imprumutat FC Arges), Stefan Baiaram (CSU Craiova) sau Alexi Pitu (Viitorul).

7. Cu licenta PRO in buzunar, dupa ce a trecut examenele, in decembrie 2020, cu calificare la Euro 2021 si rezultate decente la turneul final, Adrian Mutu a sters multe dintre pacatele extrasportive ale carierei de jucator si devine un antrenor frecventabil. Va fi greu ca FRF sa il mai tina mult timp sub contract, tinand cont ca are un salariu de doar 4.000 de euro pe luna si selectionerul are de platit pensie alimentara celor trei copii din casniciile anterioare, vorba aceea "famelie mare, renumeratie mica, dupa buget". "Briliantul" ar fi avut deja contacte cu echipe din Turcia si zona Golfului Persic, care se pare ca i-au oferit salarii de peste zece ori mai bune decat cel actual. In incercarea de a-si realiza visul de a antrena Fiorentina, selectionerul poate accepta chiar si o aventura in Serie B, de unde se pare ca a fost contactat deja de Pescara. Probabil, FRF are deja o lista cu posibili inlocuitori, pe ea putandu-se gasi Nicolae Dica (secund al nationalei Romaniei), Cristian Dulca (selectionerul nationalei feminine, fost antrenor al Romaniei U21, intre 2015 si 2016), Mihai Teja (Gaz Metan Medias, fost selectioner U21, intre 2014 si 2015), Andrei Prepelita (FC Arges), Laszlo Balint (UTA), Dorin Goian (ultima data la Foresta Suceava, licenta PRO), Marius Maldarasanu (ultima data la Metaloglobus, licenta PRO) sau Razvan Rotaru (actualul secund de la U21, licenta PRO).

8. Intr-un fotbal in care conducatorii si antrenorii prefera jucatorii straini de mana a treia si cu "experienta", Regula U21 si-a facut treaba cu varf si indesat. Introdusa cu forcepsul in Liga 1, cu proteste din partea multor patroni, oficiali si antrenori, aceasta noua regula a scos cluburile din zona de confort si a ars etape pentru promovarea tinerilor fotbalisti. Nu sunt de neglijat nici banii care au echilibrat bugetele echipelor din Liga 1, fiind de amintit doar sumele incasate in acest sezon pentru Dennis Man (de la FCSB la Parma / 13 mil. euro), Valentin Mihaila (de la Craiova la Parma / 8.5 mil. euro), Louis Munteanu (de la Viitorul la Fiorentina / 2 mil. euro), Alexandru Matan (de la Viitorul la Columbus Crew / 1.5 mil. euro), Denis Harut (de la Botosani la FCSB / 660.000 euro), George Cimpanu (de la Botosani la Craiova / 500.000 euro), Constantin Dima (de la Astra la Desna / 100.000 euro) sau Nicolae Carnat (de la Sepsi la CFR Cluj / 100.000 euro). Regula ne-a calificat la doua editii de Campionat European U21, in 2019 ajungand pana in semifinale si in 2021 terminand prima faza neinvinsi si ratand iesirea din grupa din cauza rezultatelor din meciurile directe. In preliminarii am fost mai buni decat Portugalia, Elvetia, Bosnia-Hertegovina, Tara Galilor, Ucraina si Finlanda, la turneele finale am invins Croatia, Anglia si Ungaria si am remizat cu Franta, Olanda si Germania. Spre deosebire de perioada de dinaintea acestei reguli, am putut forma un lot din jucatori cu zeci de meciuri in prima liga si plusul de experienta s-a vazut in meciurile importante.

9. Una dintre putine lucruri care ii poate fi reprosate lui Adrian Mutu in privinta selectiei este ca s-a dus la Euro 2021 fara sa aiba bine acoperit postul de atacant. Fara Valentin Costache, infectat cu Covid-19 chiar inaintea plecarii spre Ungaria, si cu Adrian Petre intr-o forma foarte slaba, Mutu s-a putut baza cu adevarat doar pe George Ganea, dar acesta a fost suspendat pentru meciul decisiv cu Germania, din cauza cumulului de cartonase galbene. Mutu a fost lasat fara Man, Coman si Hagi, jucatori convocati de Radoi la nationala de seniori, care puteau acoperi postul de atacant, dar i-a lasat, inexplicabil, in afara lotului pentru turneul final pe Louis Munteanu (Fiorentina), Denis Dragus (Crotone), Alexandru Dobre (Dijon) sau Nicolae Carnat (CFR Cluj), care puteau fi solutii excelente in atac. Mutu a fost nevoit sa il lase 75 de minute in teren pe Petre in partida cu Germania, in ciuda evolutiei dezastruoase si in lipsa unei solutii pe banca de rezerve. Chiar cand avea nevoie mai mare de un atacant de meserie, Mutu a fost tradat de selectia sa riscanta.

10. E adevarat ca am fost dominati aproape la toate capitolele in partidele cu Olanda (1-1) si Germania (1-1) si am avut noroc in privinta rezultatelor, dar norocul ti-l faci si singur. Daca am putut fi egali pe tabela cu aceste doua forte europene la nivel de tineret, ale caror cluburi de prima liga investesc sute de milioane de euro in fiecare an in academii, ce am putea realiza cu un plan bine pus la punct pentru sistemul juvenil si cu oferirea unor conditii mai bune de pregatire pentru juniori? Liga Elitelor, numarul minin de echipe de juniori pentru obtinerea licentei, procesul de clasificare a academiilor si Regula U21 ar trebui sa fie doar primul pas catre insanatosirea fotbalului romanesc, prin promovarea talentelor locale. FRF si LPF ar trebui sa impuna noi reguli, precum o infrastructura minima pentru juniorii cluburilor din Liga 1 pentru obtinerea licentei (numar minin de terenuri de buna calitate, asistenta medicala, preparatori fizici, ajutor federal pentru materiale si aparatura etc.), o clasificare profesionala superioara pentru antrenorii de la echipele U17 si U19, competitii de tineret-rezerve pentru echipele secunde ale cluburilor din primele doua divizii si meciuri intre selectionate judetene/regionale/provinciale. Dupa cum am vazut in ultimele sezoane, echipele de juniori sunt o povara financiara doar pentru cluburile unde se lucreaza la alibi si nu se vrea cu adevarat promovarea juniorilor in primele formatii. In ultimele doua participari la Europenele de tineret, pe langa aportul stranierilor, s-au conturat deja Viitorul, FCSB si Craiova ca cluburi formatoare de jucatori, in timp ce Dinamo, Sepsi sau Botosani promoveaza si ele jucatori tineri.

Sursa foto: Facebook (@NationalaRomanieiOfficial)