Singura echipa care ii spune 'pas' lui Haaland! "Il avem deja pe cel mai bun fotbalist din lume!" Ce club nu are nevoie de golgeterul Borussiei

Erling Haaland este unul dintre cei mai curtati fotbalisti ai momentului. Barcelona, Chelsea, Real Madrid si Manchester City se lupta pentru a-l transfera in aceasta vara. Norvegianul nu este, insa, dorit de toata lumea.

Presedintele lui Bayern Munchen a spus ca nu are de gand sa incerce sa-l aduca pe golgeterul rivalilor de la Borussia Dortmund, punctand ca bavarezii il au deja pe cel mai bun fotbalist din lume.

"De unde vin aceste zvonuri? Eu nu stiu nimic. Eu nu pot sa spun decat un singur lucru: noi avem cel mai bun fotbalist din lume pe acest post de atacant central. Iar Robert Lewandowski are un contract valabil pana in 2023.

Sunt convins ca prin profesionalismul sau, modul in care se antreneaza si are grija de corpul lui, finalul carierei lui este departe", a spus Karl-Heinz Rummenigge, potrivit revistei Sport Bild.

Echipa care va dori sa-l transfere pe Haaland in vara acestui an va trebui sa plateasca aproximativ 180 de milioane de euro pentru fotbalistul in varsta de 20 de ani, conform cerintelor oficialilor de la Borussia Dortmund.