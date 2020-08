BREAKING NEWS | Jucatorul pe care Becali il anunta ca pe o super lovitura la FCSB a PLECAT de la echipa! Anunt de ultima ora: unde va juca

FCSB a cedat doi dintre cei mai talentati tineri la o echipa din Liga 2.

Romeo Adrian Nita (17 ani) a fost cedat de FCSB in Liga 2 la Turris Turnu-Magurele pentru urmatorul an. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a clubului din Magurele.

Nita, cotat la 150 000 de euro conform Transfermarkt a jucat 6 meciuri in Liga 1 in acest sezon si a oferit o pasa de gol.

Tot la Turris a ajuns si nou-venitul Octavian Popescu. Fotbalistul a semnat cu FCSB in urma cu putin timp, dupa ce acordul cu CSU Craiova ii expirase. La fel ca Nita, Popescu va juca timp de un an, sub forma de imprumut la Turris, care isi propune sa promoveze in Liga 1.

Nita si Popescu sunt considerati cei mai buni jucatori din tara la categoria lor de varsta.