Adi Popa a revenit pe teren! A inscris intr-un amical pentru o echipa din Liga 1! Ce planuri de viitor are fostul jucator de la FCSB

Adi Popa a ramas liber de contract, dar asta nu il tine departe de teren.

Fostul jucator de la FCSB se antreneaza cu FC Voluntari, iar antrenorul Mihai Teja l-a introdus pe teren in partida amicala contra celor de la Metaloglobus, in care Adi Popa a reusit sa inscrie un gol.

In ciuda apropierii de echipa de la Voluntari, fotbalistul in varsta de 32 de ani nu are de gand sa ramana in Liga 1. El a declarat in mai multe randuri ca asteapta o oferta din strainatate.

Adi Popa a ramas liber de contract dupa ce i-a expirat imprumutul la FCSB, dar si intelegerea cu cei de la Reading.

De-a lungul carierei, fotbalistul a mai trecut pe la CS Buftea, Gloria Buzau, Universitatea Cluj, Concordia Chiajna, Al-Taawoun si Ludogoret.

In prezent, potrivit site-ului transfermarkt.com, Popa este cotat la 650.000 de euro.