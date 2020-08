Reactia lui Duckadam dupa ce a aflat ca FCSB a fost INTERZISA pe noul stadion Steaua: "O sa reziste ei cu o echipa de divizia C si cu una de rugby?!"

Duckadam nu e de acord cu hotararea Ministerului Apararii de a limita accesul pe noul stadion Steaua la echipele de fotbal si rugby ale CSA.

Arena de 100 de milioane de euro va fi gata in toamna. Steaua ar putea s-o foloseasca in liga a 3-a incepand cu luna octombrie, daca lucrarile nu intarzie. Duckadam crede ca Ministerul Apararii, viitorul proprietar al stadionului, ar trebui sa permita accesul altor echipe pentru evenimente sportive.

"Ce are MApN-ul cu stadionul? Sunt curios sa vad daca dupa un an se va pastra aceeasi abordare. Nu cred ca vor rezista din punct de vedere financiar cu o echipa de divizia C si cu o echipa de rugby. Nu stiu daca Ministerul Apararii are dreptul de a investi bani in aceasta baza. Nu e chiar asa simplu cu banii publici. In plus, eu stiu ca ei au cedat mii de baza militare pentru ca nu aveau bani sa le intretina. Acum vor da bani la stadion?", a spus Duckadam la Digisport.