Trebuia sa fie jucatorul de 20 de milioane al lui Becali la FCSB! Surpriza totala! Ce stelist a semnat cu Rapid

Rapid este hotarata sa nu mai rateze promovarea si in sezonul 2020/21.

Giulestenii au mai realizat un transfer important. Potrivit ProSport, ei au obtinut semnatura lui Daniel Benzar, mijlocas in varsta de 22 de ani care a trecut pe la FCSB.

Gigi Becali i-a pus clauza de reziliere 20 de milioane de euro, dar fotbalistul n-a primit prea multe sanse de a juca si n-a putut sa se impuna in prima echipa.

Apoi a fost imprumutat la Academica Clinceni, FC Voluntari si Dunarea Calarasi, iar in 2019 a fost transferat definitiv la Voluntari. In urmatorul sezon el se va afla sub comanda lui Adrian Iencsi, la Rapid.

De asemenea, rapidistii au anuntat oficial pe 18 august si transferul fundasului Mircea Leasa si cel al atacantului Catalin Tira.

"Sunt bucuros ca am semnat din nou pentru Rapid, sper sa ajungem in Liga 1. Sa promovam, acesta este obiectivul nostru. Imi doresc sa-mi ajut echipa cat mai mult, sa marchez, acesta este rolul meu ca atacant. Sper ca suporterii sa fie alaturi de noi, indiferent de situatie, asa cum au facut-o si pana acum", a declarat atacantul.

In aceasta vara, Rapid s-a despartit de fundasii Alexandru Iacob si Facundo Mallo si de atacantul Brighton Labeau.

In plus, Saifeddine Alami, Tano Bonnin, Valentin Alexandru si Paul Copaci nu au luat parte la cantonament si, desi mai au contract cu Rapid, sunt liberi sa plece la alte echipe.