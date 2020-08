Transfer BOMBA la Botosani! Jucatorul dorit de Becali la FCSB este pe cale sa SEMNEZE: "In proportie foarte mare l-am convins!"

Botosani se intareste pentru duelurile din cupele europene, iar Valeriu Iftime a dezvaluit ca este aproape sa oficializeze un transfer important.

Valeriu Iftime spune ca l-a convins pe Hervin Ongenda (25 de ani) sa revina la Botosani. Mijlocasul francez a parasit-o pe Botosani in iarna acestui an, cand a semnat cu Chievo, echipa din Serie B. Valeriu Iftime a incasat atunci 500.000 de euro in schimbul fotbalistului, iar acum are mari sanse sa il aduca inapoi pentru a se lupta in cupele europene:

"Este adevarat ca suntem in discutii cu Ongenda. Eu sunt convins ca va reveni la Botosani. Noi i-am facut lui mult bine si ii vom face si mai mult, iar daca ma asculta o sa vada ca o sa ajunga acolo unde merita. Cred ca in proportie foarte mare l-am convins", a spus patronul Botosaniului, pentru Pro Sport.

Hervin Ongenda semnase cu Chievo pana la finalul acestui sezon, cu optiune de prelungire pentru inca 2 ani. Francezul nu a reusit sa se impuna in Serie B si a jucat doar 39 de minute, in cele 3 partide in care a evoluat.

Cota de piata a lui Ongenda este 550.000 de euro, potrivit Transfermarkt. La Botosani a reusit sa inscrie 6 goluri si 7 pase decisive in cele 54 de meciuri. Ongenda a fost dorit de Gigi Becali la FCSB in 2019, insa a preferat un transfer in strainatate atunci.