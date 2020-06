BREAKING NEWS! Inca un caz de Covid-19 in Liga 1! Anuntul facut de club: "Nu a avut contact cu echipa!"

O persoana care lucreaza in departamentul de marketing de la echipa FC Botosani a fost depistata cu noul coronavirus, potrivit ProSport.

Problemele nu se mai opresc pentru echipa lui Veleriu Iftime. Dupa ce medicul echipei a fost depistat pozitiv, fapt care a dus la amanarea jocului cu Universitatea Craiova, acum un angajat din departamentul de marketing a fost gasit pozitiv cu COVID-19.

Iftime spera ca meciul contra lui CFR Cluj sa nu fie amanat, iar ecipa sa poata debuta echipa in Liga 1.

"Speram sa ma intrebati de medicul echipei, cel care este acum foarte bine. Insa este adevarat ca avem acum unele probleme si cu un angajat de la marketing. M-a sunat acum presedintele clubului meu. Insa, va pot confirma ca acest om nu a avut contact cu echipa deoarece el s-a aflat acasa in somaj tehnic. Nu o sa mai intre sub nicio forma in curtea clubului nostru. Se pare ca a iestit pozitiv, dar mai mutle detalii le vom afla în orele urmatoare", a declarat finantatorul moldovenilor.

De asemenea, Valeriu Iftime sustine ca echipa lui poate invinge liderul din Liga 1.

"Am vorbit cu Marius Croitoru, iar el mi-a zis ca baietii s-au antrenat foarte bine. Putem sa invingem liderul campionatului si speram sa facem un joc foarte bun. CFR-ul a avut unele probleme in partida cu FCSB. Si clujenii puteau sa piarda acest joc daca cei de la FCSB erau mult mai inspirati, dar, din pacate pentru ei, acel autogol a facut diferenta", a spus patronul lui FC Botosani.