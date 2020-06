Medicul de la FC Botosani a spus TOT! Cum s-a infectat si care sunt conditiile din spital? "Toti membrii familiei sunt negativi"

FC Botosani a ratat un meci din playoff, dupa ce medicul echipei a fost depistat cu coronavirus.

FC Botosani a ratat meciul cu CSU Craiova, dupa aflarea vestii ca medicul echipei este infectat cu coronavirus. In pericol este si partida cu CFR Cluj de sambata, care are sanse sa se joace luni sau marti.

Petre Radauceanu, doctorul clubului, a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei si a dezvaluit cum s-a infectat si care sunt conditiile din spital. De asemenea, asigura ca toti membrii familiei sale au fost testati negativ.

"Am o banuiala. In luna aprilie am avut o gripa, cu febra, am tusit destul de rau. M-am tratat singur, eram si in concediu de la spital si de atunci nu am mai avut nimic. Miercuri voi fi testat din nou. Daca voi iesi negativ, mai fac o testare la 24 de ore si daca iarasi sunt negativ, pot sa plec acasa.

Usa salonului nu e incuiata, dar de iesit sigur nu avem voie. Ne este adusa mancare la caserola, dar nu am luat niciun tratament pentru Covid. Sotia si cele doua fete ale mele a facut si ele testul PCR. Toate trei au iesit negativ.", a spus medicul echipei Botosaniului, potrivit Gazetei.