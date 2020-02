FC Botosani - FCSB, suspect de blat? Ce s-a intamplat cu cotele la pariuri pentru partida de sambata seara

Cum arata cotele la pariuri pentru meciul de sambata seara.

FCSB va juca sambata, de la ora 20:00 in deplsare cu FC Botosani primul meci din play-off. Trupa lui Vintila a castigat toate meciurile de la Botosani pana acum, indiferent de competitie. Ros-albastrii s-au impus mereu pe terenul gruparii moldave, indiferent de forma pe care o aveau. Cotele la pariuri pentru aceasta partida, au inceput sa scada foarte multe pe o victorie a ros-albastrilor. Initial, FCSB pornea cu cota de 2,50 pentru castiga la Botosani, insa doar la 24 de ore, trupa lui Vintila are o cota de 1,97 pentru a castiga partida de sambata seara.

De cealalta parte, FC Botosani avea o cota de 3,90 initial, iar in acest moment cota pentru o victorie a trupei lui Croitoru este 2,92. In sezonul regulat, FCSB a invins-o pe Botosani, in deplasare, cu 2-0.