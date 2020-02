FC BOTOSANI - FCSB, 20:00 | FCSB cauta victoria care sa ii mai dea sperante la titlu! Surpriza pregatita de Vintila in centrul apararii! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna FC Botosani - FCSB, in format livetext de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

FCSB se va deplasa astazi la Botosani pentru prima partida care deschide play-off-ul. Trupa lui Vintila are 22 de puncte inainte de aceasta partida, si se afla la 4 puncte distanta de liderul CFR. FC Botosani are 23 de puncte si va incerca sa obtina prima victorie din istorie pe teren prorpiu in fata ros-albastrilor.

Potrivit Fanatik, in centrul apararii la partida din aceasta seara va juca Dragos Nedelcu alaturi de Andrei Miron.

Antrenorul ros-albastrilor a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani si a fost intrebat despre declaratiile lui Gigi Becali cum ca jucatorii ar face prea mult sex, pe care a refuzat sa le comenteze, insa a sarit in apararea jucatorilor sai.

"Nu vreau sa comentez ce spune patronul, am observat ca orice raspuns dau il intoarceti impotriva mea. Nu stiu ce viata extrasportiva au pentru ca nu ii urmaresc, dar eu ii vad cum vin la antrenament, sunt odihniti.

Inainte de antrenament au jumatate de ora in sala de forta, dupa antrenament mai raman si fac exercitii de finalizare", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.



Andrei Miron e pregatit de primul meci impotriva fostei sale echipe

"M-am adaptat foarte bine, cunosteam multi jucatori de la echipa si m-am integrat foarte repede. Jucam cu o echipa foarte buna, cred ca este un avantaj pentru noi pentru ca jucam cu o echipa care joaca deschid.

Perioada mea de la Botosani s-a incheiat, acum sunt jucatorul lui FCSB, trebuie sa ma gandesc doar la acest club si sa le ofer informatiile pe care le stiu, sa castigam cele 3 puncte. Cred ca si domnul Vintila stie foarte bine tactica celor de la Botosani, de cand a inceput campionatul joaca la fel.

Cred ca doar acasa am pierdut ultimele meciuri cu FCSB, dar tinand cont de jocurile pe care le-am facut, nu cred ca exista sa se spuna ca ne dam noi la o parte ca sa bata ei. Este un meci decisiv daca vrem sa luptam in continuare pentru campionat trebuie sa luam cele 3 puncte.

Suntem la 4 puncte de CFR, ultimul meci cred ca a fost o intamplare pentru ca am dominat tot jocul.

Este normal sa critice, dansul baga banii in echipa si daca nu merge bine, e normal sa critice si sa isi arate frustrarile. Nu am vorbit cu nimeni de la Botosani deocamdata.

Imi pare rau pentru CFR ca nu au reusit sa se califice.

Normal ca ma gandesc la nationala, de asta am si facut pasul la FCSB, pentru ca este o posibilitate mai mare pentru mine sa ajung la echipa nationala", a declarat Miron.

Echipele probabile:

FC Botosani: Hankic - Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu - Papa, Rodriguez - Askovski, Ebenhofer, Keyta - Dugandzic

FCSB: Balgradean - Cretu, Miron, Nedelcu, Pantiru - Olaru, Ovidiu Popescu, Tanase - Man, Petre, Coman