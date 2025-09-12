Raul Albentosa, fostul fundaș al lui Dinamo București și jucător cu aproape 100 de meciuri în La Liga, a semnat în această vară cu Antequera CF, echipă din Primera Federacion, Grupa 2, al treilea eșalon al fotbalului spaniol.



Raul Albentosa s-a întors acasă



Albentosa a debutat deja pentru Antequera, dar echipa sa a început modest sezonul, cu un egal acasă cu Cartagena și o înfrângere cu Tarazona, ocupând locul 19 după două etape. Urmează un meci dificil mâine, de la ora 22:00, pe teren propriu, cu Alcorcon, iar apoi un duel cu Ibiza.



În cariera sa, Raul Albentosa a strâns 92 de meciuri în La Liga pentru Eibar, Malaga și Deportivo La Coruna, marcând 6 goluri și oferind 3 pase decisive.

Raul Albentosa a trecut și prin Anglia

A trecut și pe la Cadiz, Derby County, Gimnastic Tarragona și ȚSKA Sofia. În România a jucat pentru Dinamo în primăvara lui 2021, fiind un om-cheie în salvarea echipei de la retrogradare. A plecat însă după doar două luni, dezamăgit de situația financiară a clubului.



Ultima experiență a fundașului înainte de întoarcerea în Spania a fost la Vejle Boldklub, în Danemarca, unde a fost căpitan și a contribuit la promovarea echipei în prima ligă.

