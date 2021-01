Maria Sharapova a dezvaluit ADEVARATUL MOTIV pentru care s-a retras din tenis: "Mi-ai dat curajul sa renunt la cariera"

Din articol Maria Sharapova a primit un inel de logodna care valoreaza aproximativ 330,000 de euro

Maria Sharapova se va casatori cu afaceristul britanic, Alexander Gilkes.

Maria Sharapova a dezvaluit recent care a fost adevaratul motiv pentru care a pus punct carierei sale de jucatoare profesionista de tenis. "Mi-ai oferit curajul sa renunt la cariera," a spus rusoaica referindu-se la anul 2020 intr-o postare pe Instagram.

"2020, mi-am imaginat ca vei fi diferit. Asa cum am facut-o cu totii. Recunosc, i-ai dat o oarecare stralucire in mijlocul unei realitati dure si sfasietoare. Personal, mi-ai oferit curajul sa renunt la cariera, singura viata pe care o cunosteam," a mai scris Sharapova pe retelele sociale, noteaza Fanatik.

Maria Sharapova se va casatori cu afaceristul britanic, Alexander Gilkes, din partea caruia a primit un inel de logodna de o valoare financiara uriasa. Inelul de logodna din aur alb si argint albastru al Mariei Sharapova a fost personalizat conceput de designerul Jessica McCormack, iar valoarea acestuia este estimata la suma de 330,000 de euro.

"Am spus da inca din prima zi in care ne-am cunoscut. Acesta a fost micul nostru secret, nu-i asa?" a scris rusoaica pe Instagram in descrierea unei fotografii in care se afiseaza alaturi de viitorul sau sot. Cei doi au format un cuplu inca de la inceputul anului 2018. "Multumesc ca m-ai facut un baiat foarte, foarte fericit spunand da. Abia astept sa petrec o viata in care sa te iubesc si sa invat de la tine," a scris Alexander Gilkes pe aceeasi retea de socializare.

La 41 de ani, Alexander Gilkes este hotarat sa faca a doua nunta a vietii sale, dupa ce in perioada 2012-2017 a fost insurat cu designerul Misha Nonoo, dar mariajul lor s-a incheiat din cauza unor ambitii nebunesti, noteaza PageSix.com. "Am crezut ca era gay. Era atat de chipes si de bine imbracat," a declarat Misha Nonoo in urma cu aproximativ opt ani pentru New York Times.

Maria Sharapova a fost in trecut partenera tenismenului bulgar Grigor Dimitrov dar nu a fost casatorita niciodata pana in prezent.