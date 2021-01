FCSB - Voluntari, LIVE TEXT de la 20:00 | Ros-albastrii vor sa isi ia revansa dupa infrangerea din tur si sa se desprinda in fruntea clasamentului. Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna tot ce se intampla in FCSB - Voluntari pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Echipa antrenata de Toni Petrea vine dupa egalul din deplasarea cu Viitorul, scor 2-2. Ros-albastrii sunt lideri in Liga 1 cu 38 de puncte, iar in cazul unei victorii in fata echipei lui Bogdan Andone s-ar distanta la patru puncte de campioana CFR Cluj.

In ultimul meci disputat pe teren propriu, FCSB a avut o prestatie solida in fata Astrei, pe care a reusit sa o invinga cu scorul de 3-0.

FC Voluntari nu a mai castigat de sapte meciuri in Liga 1 si a ajuns pe pozitia a 14-a. Ultimul punct obtinut de ilfoveni a fost in deplasarea de la Botosani, meci terminat 1-1.

In ultimele doua partide baietii antrenati de Bogdan Andone nu au reusit sa marcheze niciun gol, pierzand in deplasare cu Gaz Metan si pe teren propriu cu UTA cu 0-2, respectiv 0-1.

Desi pare victima sigura in fata liderului campionatului, FC Voluntari a reusit sa ii invinga pe ros-albastrii in turul sezonului regulat cu scorul de 2-1.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad – Cretu, Cristea, Miron, Radunović – Sut, Olaru, O. Popescu – Man, Tanase, Coman

Antrenor: Toni Petrea

FC Voluntari: Lavin – Costin, Achim, Armas, Briceag – Ricardinho, Droppa, Ivanov – Lopes, Jefte, Gheorghe

Antrenor: Bogdan Andone