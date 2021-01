"Mai ai iubita?" Cum a ajuns Bianca Andreescu obligata sa raspunda la aceasta intrebare: "Nu sunt lesbiana, sa clarificam asta"

Bianca Andreescu a raspuns unei intrebari controversate primite pe Instagram.

Bianca Andreescu le-a facut pe plac urmaritorilor sai de pe Instagram si a raspuns unei serii de intrebari lansate de acestia. In aceasta sesiune de Q&A virtuala, jucatoarea canadiana cu origini romanesti a fost chestionata cu privire la abilitatile sale lingvistice in limba romana, dar si despre sexualitatea ei.

"Mai ai prietena?" a fost una dintre intrebarile incomode puse de unul dintre fanii Biancai Andreescu. "Nu sunt lesbiana, ca sa clarificam asta!" a fost replica data de fosta campioana a Openului American.

Cel mai probabil, suporterul respectiv a pus intrebarea dupa ce Bianca Andreescu a postat, de-a lungul timpului, mai multe fotografii cu o prietena de-ale sale pe Instagram, dar nu s-a lasat fotografiata alaturi de barbati.

Nu in ultimul rand, Bianca Andreescu le-a dezvaluit fanilor sai care sunt sfaturile pretioase dupa care se ghideaza in viata de zi cu zi: "Sunt multe sfaturi bune pe care le-am primit, dar astea ies in evidenta si conform astora imi traiesc viata: concentreaza-te pe lucrurile pe care poti sa le controlezi - asta reduce foarte mult stres - si trateaza-ti pe toti cu iubire si bunatate, pentru ca niciodata nu stii prin ce trec," a mai scris Andreescu.