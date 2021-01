EXCLUSIV | Ciprian Marica, impresionat de Mihaila dupa golul marcat cu Lazio: "Ma astept sa fie unul dintre cei mai importanti fotbalisti romani!"

Mijlocasul transferat de la Universitatea Craiova la inceputul lunii octombrie in schimbul sumei de 8.5 milioane de euro a fost pentru prima data titular in echipa antrenata de Roberto D'Aversa.

Mihaila i-a impresionat pe jurnalistii italieni, care l-au desemnat cel mai bun jucator al Parmei in deplasarea de la Roma.

Fostul international Ciprian Marica a vorbit la emisiunea Ora Exacta in Sport despre evolutia foare buna a lui Mihaila de pe Olimpico.

Fostul atacant a spus ca Mihaila poate sa devina in perioada urmatoare unul dintre cei mai importanti jucatori romani si ca ar trebui sa fie convocat de Mirel Radoi la echipa nationala.

"Cu totii il stiam pe Mihaila, ca era peste nivelul Ligi 1. Are potential, are calitate si ne putem astepta sa faca lucruri bune si in campionatul Italiei. Ma astept de la el sa fie unul dintre cei mai buni fotbalisti romani in urmatoarea perioada.

E de remarcat si faptul ca a fost accidentat si de aceea nu au putut sa il convoace la nationala. Mi-e greu sa cred ca Mihaila a ajuns la o echipa din Italia si nu poate fi luat la echipa nationala. Sunt sigur ca accidentarea a fost motivul pentru care nu a fost convocat. Faptul ca are explozie in fotbalul de azi este o calitate fantastica si foarte cautata.

Cred ca trebuie sa fie luat la echipa nationala mare. Are explozie, are toate calitatile ca sa fie convocat. Cred ca nu mai poate fi varsta un impediment", a spus Ciprian Marica la PRO X.