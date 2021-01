Djokovic a plecat in Turcia! Dezvaluiri de SENZATIE in aeroport! De ce a ales Rizespor si de cine ii va fi cel mai dor de la CFR Cluj 

Damjan Djokovic a plecat din Romania.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Djokovic a ales sa mearga la Rizespor, desi era dorit si de Dan Petrescu la Kayserispor. Fotbalistul a vorbit pe aeroport despre motivele pentru care nu va merge la echipa fostului sau antrenor.

"Cea mai buna oferta pentru CFR Cluj a fost de la Rizespor. Cel mai important e ca toata lumea sa fie de acord, daca o sa semnez, asa va fi. A contat ca e Marius Sumudica acolo, e important sa te cunoasca antrenorul cand mergi intr-un campionat nou.

Dan Petrescu stie cum se intampla lucrurile in fotbal, nu are de ce sa se supere. Am lucrat foarte bine cu domnul Petrescu in ultimii ani, dar acum incepe o aventura noua pentru mine.

E un campionat mai puternic in Turcia, e o noua provocare pentru mine, cu jucatori mai buni. E un campionat imprevizibil, totul este posibil acolo. Cu un antrenor motivat, care deja a demonstrat in Turcia, putem face lucruri frumoase", a declarat Djokovic la plecarea din Romania.

Croatul a vorbit si despre amintirile pe care le-a adunat in cei peste 4 ani petrecuti la CFR Cluj, dar si despre coechipierul de care ii va fi cel mai dor.

"Am gasit o a doua casa la Cluj, m-am simtit foarte bine, am stat aproape cinci ani, cu siguranta ma voi intoarce.

Fiecare campionat castigat a reprezentat cate un moment de mare bucurie. Meciurile europene, la fel, mi-au oferit o senzatie foarte placuta. Cel mai neplacut moment a fost in ultimele 5 minute la Sevilla.

Imi va fi dor de Omrani, era cel mai mare clovn din vestiar. Cel mai mult mi-au placut oamenii din Romania, care desi nu sunt cei mai bogati, au inima deschisa", a adaugat Damjan Djokovic.

Fotbalistul a plecat in aceasta dimineata in Turcia pentru a negocia ultimele amanunte din contractul cu Rizespor. Daca cele doua parti vor ajunge la un acord, mijlocasul va efectua vizita medicala si va semna contractul, urmand a primi 500.000 de euro pe sezon. Daca transferul se va concretiza, CFR Cluj va incasa de la Rizespor 400.000 de euro in schimbul lui Djokovic.

In aceasta dimineata, spre Turcia ar fi trebuit sa plece si Marius Sumudica, insa antrenorul si-a amanat plecarea din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19 inregistrate la echipa. Detalii AICI.