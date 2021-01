BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Avem hartia pe care stelistii o vor da pe aeroport ca sa SCAPE de carantina! Ce scrie in ea

Patronul Becali e sigur ca stelistii nu vor avea probleme pe aeroport, la intoarcerea din cantonamentul de iarna.

FCSB a plecat in Antalya pentru pregatire. Se antreneaza intr-un cantonament de 5 stele, fara nimeni in preajma. Informatia prezentata public de oficialii FCSB a fost confirmata de reprezentantii complexului Gloria Sports Arena, contactati de www.sport.ro.

Lotul FCSB are programata sosirea in tara pe 14 ianuarie, cu o zi inaintea partidei cu Astra, primul joc oficial din 2021.

Coman, Man, Tanase si restul jucatorilor liderului nu trebuie sa stea cu emotii, da asigurari Becali. FCSB nu a incalcat nicio regula in momentul in care a plecat sa se antreneze in Turcia, asa ca nici macar un fotbalist nu risca sa intre in izolare. Turcia e aflata pe lista 'galbena', a tarilor din care se revine in Romania si se intra in carantina 10 zile.



Nu e si cazul fotbalistilor, plecati in Antalya pentru pregatire sportiva.

www.sport.ro a intrat in posesia actului pe care il vor completa oficialii FCSB pe Otopeni. E hartia in baza careia Becali a obtinut promisiuni ca nu vor fi probleme pentru club!



Informare catre DSP Bucuresti:

- perioada cantobamentului

- modul de deplasare : charter

- motivul deplasarii : desfasurare activitati sportive

- precizarea ca nu s-a intrat in contact cu altcineva strain delegatiei

- data si ora zborului de întoarcere

- tabel delegatie cu CNP pentru decizia de exceptare de la masura carantinei

- informare de la hotel care să certifice ca nu s-a intrat in contact cu altcineva strain delegatiei, ca s-au respectat toate masurile de prevenire a infectarii cu SARS-COV 2, distantare sociala, purtarea mastii, triaj zilnic